Рекордные гонорары Голливуда: самые высокооплачиваемые актеры

Голливуд известен не только своими захватывающими историями и великолепной режиссурой, но и астрономическими гонорарами, которые иногда получают его звезды. Давайте рассмотрим подробнее пять случаев, когда гонорары достигли исторических максимумов.

Какие гонорары получали звезды Голливуда: топ-5 самых больших

1. Киану Ривз – "Матрица" (последующие части)

Киану Ривз стал культовой фигурой в Голливуде благодаря своей роли Нео в франшизе "Матрица". После грандиозного успеха первого фильма, Ривз подписал контракты на следующие части, которые не только включали значительные гонорары, но и долю от прибыли кинопроката. По некоторым оценкам, общий заработок Ривза от второго и третьего фильмов превысил 250 миллионов долларов, что стало возможным благодаря выдающимся кассовым сборам фильмов и их популярности на мировом уровне.

2. Джек Николсон – "Бэтмен" (1989)

Джек Николсон, известный своими эксцентричными ролями, получил один из самых запоминающихся гонораров за роль Джокера в фильме "Бэтмен". Николсон не только выторговал себе большую начальную оплату, но и умный процент от продажи товаров с символикой фильма и часть от кассовых сборов. В результате его общий заработок составил около 60 миллионов долларов, что на тот момент было беспрецедентной суммой для актера второстепенной роли.





3. Том Хэнкс – "Форрест Гамп" (1994)

Том Хэнкс, взявшийся за роль простодушного, но добросердечного Форреста Гампа, решил рискнуть, снизив свой гонорар в обмен на долю от кассовых сборов. Этот расчет оказался верным, поскольку фильм получил широкое признание и принес Хэнксу не только Оскар, но и более 70 миллионов долларов гонорара, что делает его одним из самых высокооплачиваемых актеров за одну роль.





4. Роберт Дауни-мл. – "Мстители" (2012)

Роберт Дауни-мл., воплотивший на экране образ Железного человека, стал лицом киновселенной Marvel и получил за "Мстителей" гонорар, который в итоге составил около 50 миллионов долларов, учитывая его долю от мировых кассовых сборов. Этот гонорар стал результатом не только его таланта, но и уникальной популярности персонажа, который стал одним из самых любимых в серии фильмов.





5. Сандра Буллок – "Гравитация" (2013)

Сандра Буллок, исполнившая роль астронавта в научно-фантастическом триллере "Гравитация", также участвовала в рискованной сделке, заключив контракт, предусматривающий процент от кассовых сборов. Фильм стал кассовым хитом, собрав значительные суммы по всему миру, и Буллок заработала примерно 70 миллионов долларов, что делает ее одной из самых высокооплачиваемых актрис за одну роль в истории.





Эти примеры показывают, как уникальное сочетание таланта, популярности и стратегического подхода к переговорам может привести к созданию исторических гонораров в мире кино.