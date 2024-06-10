Рекордные гонорары Голливуда: самые высокооплачиваемые актеры

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Черновалова Кристина
Голливуд известен не только своими захватывающими историями и великолепной режиссурой, но и астрономическими гонорарами, которые иногда получают его звезды. Давайте рассмотрим подробнее пять случаев, когда гонорары достигли исторических максимумов.
Какие гонорары получали звезды Голливуда: топ-5 самых больших
Киану Ривз стал культовой фигурой в Голливуде благодаря своей роли Нео в франшизе "Матрица". После грандиозного успеха первого фильма, Ривз подписал контракты на следующие части, которые не только включали значительные гонорары, но и долю от прибыли кинопроката. По некоторым оценкам, общий заработок Ривза от второго и третьего фильмов превысил 250 миллионов долларов, что стало возможным благодаря выдающимся кассовым сборам фильмов и их популярности на мировом уровне.
Джек Николсон, известный своими эксцентричными ролями, получил один из самых запоминающихся гонораров за роль Джокера в фильме "Бэтмен". Николсон не только выторговал себе большую начальную оплату, но и умный процент от продажи товаров с символикой фильма и часть от кассовых сборов. В результате его общий заработок составил около 60 миллионов долларов, что на тот момент было беспрецедентной суммой для актера второстепенной роли.
Том Хэнкс, взявшийся за роль простодушного, но добросердечного Форреста Гампа, решил рискнуть, снизив свой гонорар в обмен на долю от кассовых сборов. Этот расчет оказался верным, поскольку фильм получил широкое признание и принес Хэнксу не только Оскар, но и более 70 миллионов долларов гонорара, что делает его одним из самых высокооплачиваемых актеров за одну роль.
Роберт Дауни-мл., воплотивший на экране образ Железного человека, стал лицом киновселенной Marvel и получил за "Мстителей" гонорар, который в итоге составил около 50 миллионов долларов, учитывая его долю от мировых кассовых сборов. Этот гонорар стал результатом не только его таланта, но и уникальной популярности персонажа, который стал одним из самых любимых в серии фильмов.
Сандра Буллок, исполнившая роль астронавта в научно-фантастическом триллере "Гравитация", также участвовала в рискованной сделке, заключив контракт, предусматривающий процент от кассовых сборов. Фильм стал кассовым хитом, собрав значительные суммы по всему миру, и Буллок заработала примерно 70 миллионов долларов, что делает ее одной из самых высокооплачиваемых актрис за одну роль в истории.
Эти примеры показывают, как уникальное сочетание таланта, популярности и стратегического подхода к переговорам может привести к созданию исторических гонораров в мире кино.
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