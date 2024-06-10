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Рекордные гонорары Голливуда: самые высокооплачиваемые актеры

Самые высокие гонорары в истории Голливуда: список лидеров

сегодня, 13:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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Голливуд известен не только своими захватывающими историями и великолепной режиссурой, но и астрономическими гонорарами, которые иногда получают его звезды. Давайте рассмотрим подробнее пять случаев, когда гонорары достигли исторических максимумов.

Рекордные гонорары Голливуда: самые высокооплачиваемые актеры

Какие гонорары получали звезды Голливуда: топ-5 самых больших

1. Киану Ривз – "Матрица" (последующие части) 

Киану Ривз стал культовой фигурой в Голливуде благодаря своей роли Нео в франшизе "Матрица". После грандиозного успеха первого фильма, Ривз подписал контракты на следующие части, которые не только включали значительные гонорары, но и долю от прибыли кинопроката. По некоторым оценкам, общий заработок Ривза от второго и третьего фильмов превысил 250 миллионов долларов, что стало возможным благодаря выдающимся кассовым сборам фильмов и их популярности на мировом уровне.

Рекордные гонорары Голливуда: самые высокооплачиваемые актеры - фото 2

2. Джек Николсон – "Бэтмен" (1989) 

Джек Николсон, известный своими эксцентричными ролями, получил один из самых запоминающихся гонораров за роль Джокера в фильме "Бэтмен". Николсон не только выторговал себе большую начальную оплату, но и умный процент от продажи товаров с символикой фильма и часть от кассовых сборов. В результате его общий заработок составил около 60 миллионов долларов, что на тот момент было беспрецедентной суммой для актера второстепенной роли.

Рекордные гонорары Голливуда: самые высокооплачиваемые актеры - фото 3

3. Том Хэнкс – "Форрест Гамп" (1994) 

Том Хэнкс, взявшийся за роль простодушного, но добросердечного Форреста Гампа, решил рискнуть, снизив свой гонорар в обмен на долю от кассовых сборов. Этот расчет оказался верным, поскольку фильм получил широкое признание и принес Хэнксу не только Оскар, но и более 70 миллионов долларов гонорара, что делает его одним из самых высокооплачиваемых актеров за одну роль.

Рекордные гонорары Голливуда: самые высокооплачиваемые актеры - фото 4

4. Роберт Дауни-мл. – "Мстители" (2012) 

Роберт Дауни-мл., воплотивший на экране образ Железного человека, стал лицом киновселенной Marvel и получил за "Мстителей" гонорар, который в итоге составил около 50 миллионов долларов, учитывая его долю от мировых кассовых сборов. Этот гонорар стал результатом не только его таланта, но и уникальной популярности персонажа, который стал одним из самых любимых в серии фильмов.

Рекордные гонорары Голливуда: самые высокооплачиваемые актеры - фото 5

5. Сандра Буллок – "Гравитация" (2013) 

Сандра Буллок, исполнившая роль астронавта в научно-фантастическом триллере "Гравитация", также участвовала в рискованной сделке, заключив контракт, предусматривающий процент от кассовых сборов. Фильм стал кассовым хитом, собрав значительные суммы по всему миру, и Буллок заработала примерно 70 миллионов долларов, что делает ее одной из самых высокооплачиваемых актрис за одну роль в истории.

Рекордные гонорары Голливуда: самые высокооплачиваемые актеры - фото 6

Эти примеры показывают, как уникальное сочетание таланта, популярности и стратегического подхода к переговорам может привести к созданию исторических гонораров в мире кино.



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