Реквизиты из фильмов Сильвестра Сталлоне выставили на аукцион

Памятные вещи из боевиков Сильвестра Сталлоне, от боксерских перчаток "Рокки" к повязок "Рэмбо", выставили на аукцион. Организаторы надеются выручить до $ 1,5 миллиона. Об этом сообщает международное информагентство Reuters.

Сильвестр Сталлоне - фото из откртытых источников

500 предметов из личных архивов Сталлоне включают в себя костюмы, реквизит, сценарии, записные книжки и другие памятные вещи из самых популярных фильмов актера, в том числе — "Рокки" и "Рэмбо", "Скалолаз", "Неудержимые" и " Взрыватель". Основной интерес представляют боксерские перчатки с "Рокки-3", стоимостью от 10 000 до 20 000 долларов, а также рукописные блокноты с заметками актера, стоимостью от 40 000 до 60 000 долларов.

Поклонникам "Рэмбо" предлагается коллекция ножей из первых трех фильмов по цене от 10 до 20 000 долларов за каждый, а также повязка на голову, которую носил Сталлоне в "Рэмбо: Первая кровь, часть II".

Напомним, пара из украинских актрисы и актера заключила официальный брак в столичном ЗАГСе. Об этом известно из Instagram невесты Анастасии Цымбалару. Григорий Бакланов и Анастасия Цымбалару также обвенчались в церкви. Как написала невеста в посте, у влюбленных было только два выходных от съемок. Поэтому пара решила сделать нереальное — организовать свадьбу за два дня. Девушка призналась, что у них не было ни платья, ни костюма, ни обручальных колец — все сделали за сутки. Платье невеста заказывала в свадебном салоне в Мукачево. "Забрав кольца я плакала в машине потому, что они были лучше, чем я даже могла себе представить", — написала Анастасия.

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