Реквизиты из фильмов Сильвестра Сталлоне выставили на аукцион

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Ольга Чародий
Памятные вещи из боевиков Сильвестра Сталлоне, от боксерских
перчаток "Рокки" к повязок "Рэмбо", выставили на аукцион.
Организаторы надеются выручить до $ 1,5 миллиона. Об этом сообщает
международное информагентство Reuters.
Сильвестр Сталлоне - фото из откртытых источников
500 предметов из личных архивов Сталлоне включают в себя
костюмы, реквизит, сценарии, записные книжки и другие памятные вещи из самых
популярных фильмов актера, в том числе — "Рокки" и "Рэмбо",
"Скалолаз", "Неудержимые" и " Взрыватель". Основной
интерес представляют боксерские перчатки с "Рокки-3", стоимостью от
10 000 до 20 000 долларов, а также рукописные блокноты с заметками актера,
стоимостью от 40 000 до 60 000 долларов.
Поклонникам "Рэмбо" предлагается коллекция ножей из
первых трех фильмов по цене от 10 до 20 000 долларов за каждый, а также повязка
на голову, которую носил Сталлоне в "Рэмбо: Первая кровь, часть II".
Напомним, пара из украинских актрисы и актера заключила официальный брак в столичном ЗАГСе. Об этом известно из Instagram невесты Анастасии Цымбалару. Григорий Бакланов и Анастасия Цымбалару также обвенчались в церкви. Как написала невеста в посте, у влюбленных было только два выходных от съемок. Поэтому пара решила сделать нереальное — организовать свадьбу за два дня. Девушка призналась, что у них не было ни платья, ни костюма, ни обручальных колец — все сделали за сутки. Платье невеста заказывала в свадебном салоне в Мукачево. "Забрав кольца я плакала в машине потому, что они были лучше, чем я даже могла себе представить", — написала Анастасия.Григорий Бакланов прославился, сыграв в сериале "Поймать Кайдаша" Лаврентия Кайдаша. Сериал вышел на экраны в 2020 году и покорил сердца украинцев.
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