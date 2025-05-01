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Роберт де Ниро впервые высказался о своей трансгендерной дочери

Роберт де Ниро впервые высказался о трансгендерности своего ребенка

1 мая 2025, 17:31
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Автор:
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Slava Kot

Оскароносный актер Роберт де Ниро публично поддержал свою дочь Айрин, осуществившую каминг-аут как трансгендерная женщина. Впервые за десятилетие звезда Голливуда открыто поделилась своей позицией по поводу личной жизни семьи.

Роберт де Ниро впервые высказался о своей трансгендерной дочери

Роберт де Ниро. Фото из открытых источников

Недавно 29-летняя трансгендерная дочь Роберта де Ниро Айрин дала интервью, в котором рассказала о своем пути к каминг-ауту. По ее словам, она хочет быть вдохновением для других цветных квир-женщин.

"Есть разница между тем, чтобы тебя видели, и тем, чтобы тебя заметили. Меня видели всю мою жизнь, но я чувствую, что меня никогда не замечали", – сказала Айрин де Ниро.

Айрин и ее брат-близнец Джулиан – дети Де Ниро и актрисы Туки Смит, с которой актер был в отношениях с 1988 по 1996 год. В прошлом году Айрин начала гормональную терапию.

Роберт де Ниро впервые высказался о своей трансгендерной дочери - фото 2

Айрин де Ниро. Фото: Aleck Venegas/Them  

Теперь на каминг-аут дочери впервые публично высказался Роберт де Ниро. Он заверил Айрин в полной поддержке.

"Я любил своего сына Аарона, теперь я люблю и поддерживаю свою дочь Айрин", – сказал де Ниро в интервью TMZ.

Роберт де Ниро имеет большую семью. Он отец семерых детей от четырех разных партнерш. Кроме Айрин и ее брата от актрисы Туки Смит, у де Ниро есть старшие дети: 53-летняя Дрена и 48-летний Рафаэль, родившиеся в браке с Даянн Эбботт. От Грейс Хайтауэр у актера 27-летний сын Эллиот и 13-летняя дочь Хелен Грейс. Самая младшая дочь Роберта де Ниро Джиа родилась в 2023 году в отношениях с нынешней партнершей Тиффани Чен.

Ранее портал "Комментарии" писали, что Шэрон Стоун рассказала, как целуется Роберт де Ниро.

Также "Комментарии" писали, что Илон Маск имеет 14 детей от четырех разных женщин.



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