Роберт де Ниро впервые высказался о своей трансгендерной дочери

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Оскароносный актер Роберт де Ниро публично поддержал свою дочь Айрин, осуществившую каминг-аут как трансгендерная женщина. Впервые за десятилетие звезда Голливуда открыто поделилась своей позицией по поводу личной жизни семьи.
Роберт де Ниро. Фото из открытых источников
Недавно 29-летняя трансгендерная дочь Роберта де Ниро Айрин дала интервью, в котором рассказала о своем пути к каминг-ауту. По ее словам, она хочет быть вдохновением для других цветных квир-женщин.
Айрин и ее брат-близнец Джулиан – дети Де Ниро и актрисы Туки Смит, с которой актер был в отношениях с 1988 по 1996 год. В прошлом году Айрин начала гормональную терапию.
Айрин де Ниро. Фото: Aleck Venegas/Them
Теперь на каминг-аут дочери впервые публично высказался Роберт де Ниро. Он заверил Айрин в полной поддержке.
Роберт де Ниро имеет большую семью. Он отец семерых детей от четырех разных партнерш. Кроме Айрин и ее брата от актрисы Туки Смит, у де Ниро есть старшие дети: 53-летняя Дрена и 48-летний Рафаэль, родившиеся в браке с Даянн Эбботт. От Грейс Хайтауэр у актера 27-летний сын Эллиот и 13-летняя дочь Хелен Грейс. Самая младшая дочь Роберта де Ниро Джиа родилась в 2023 году в отношениях с нынешней партнершей Тиффани Чен.
Ранее портал "Комментарии" писали, что Шэрон Стоун рассказала, как целуется Роберт де Ниро.
Также "Комментарии" писали, что Илон Маск имеет 14 детей от четырех разных женщин.
Новости