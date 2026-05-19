Родные российской певицы украинского происхождения проиграли все деньги

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева рассказала, что ее мать и муж — очень азартные люди.

В разное время ее родные проиграли все деньги, пишет российское издание. Королева рассказала, что ее мать, Людмила Порывай, и муж Сергей Глушко проиграли все деньги в игру в наперстки, которая была популярной в 90-х.

"Вот моя мама и попалась. Мы поехали с ней отдыхать в Ялту, нам на набережной подвернулись наперсточники. Я просила маму: "Не надо делать этого, я тебя прошу, умоляю!" Но ее азарт сыграл с ней плохую шутку, все отпускные деньги были проиграны, нам пришлось раньше возвращаться домой. Я на всю жизнь это запомнила”, — рассказала певица.

В такую же историю попал и ее муж, когда учился в военной академии.

"Он ехал в командировку, и вот на вокзале ему попали такие же наперсточники. И все командировочные деньги, плюс часы, которые ему подарил папа, плюс еще что-то осталось там. Поэтому после этих историй и мама, и мужчина пытаются в азартные игры не играть, и правильно делают", — поделилась семейными историями певица.

