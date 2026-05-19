logo

BTC/USD

76754

ETH/USD

2110.44

USD/UAH

44.15

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды шоубизнес Родные российской певицы украинского происхождения проиграли все деньги
commentss НОВОСТИ Все новости

Родные российской певицы украинского происхождения проиграли все деньги

Королева рассказала, как ее мать и муж проиграли все деньги

19 мая 2026, 22:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева рассказала, что ее мать и муж — очень азартные люди.

Родные российской певицы украинского происхождения проиграли все деньги

Наташа Королева. Фото из открытых источников

В разное время ее родные проиграли все деньги, пишет российское издание. Королева рассказала, что ее мать, Людмила Порывай, и муж Сергей Глушко проиграли все деньги в игру в наперстки, которая была популярной в 90-х.

"Вот моя мама и попалась. Мы поехали с ней отдыхать в Ялту, нам на набережной подвернулись наперсточники. Я просила маму: "Не надо делать этого, я тебя прошу, умоляю!" Но ее азарт сыграл с ней плохую шутку, все отпускные деньги были проиграны, нам пришлось раньше возвращаться домой. Я на всю жизнь это запомнила”, — рассказала певица.

В такую же историю попал и ее муж, когда учился в военной академии.

"Он ехал в командировку, и вот на вокзале ему попали такие же наперсточники. И все командировочные деньги, плюс часы, которые ему подарил папа, плюс еще что-то осталось там. Поэтому после этих историй и мама, и мужчина пытаются в азартные игры не играть, и правильно делают", — поделилась семейными историями певица.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российский актер Дмитрий Шаракоис, сыгравший интерна Левина в российском сериале "Интерны", упал на финансовое дно в Великобритании. Чтобы хоть как-то существовать за границей, он начал стримить и просить донаты у подписчиков.

В основном Дмитрий играет в CS2, Minecraft и FC26. По его словам, жизнь за границей максимально экономна — денег едва хватает на аренду комнаты, покупку бичпакетов и самых дешевых продуктов. Воду не покупает, пьет из-под крана.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://7days.ru/news/popalis-na-naperstkakh-muzh-i-mama-natashi-korolevoy-proigrali-vse-dengi.htm?from=top_stars
Теги:

Новости

Все новости