Зірка серіалу “Інтерни” впав на фінансове дно: що сталося з одним із головних героїв

Російський актор Дмитро Шаракоїс, який зіграв інтерна Левіна в російському серіалі “Інтерни”, впав на фінансове дно у Великій Британії. Щоб хоч якось існувати за кордоном, він почав стримити та просити донати у підписників.

Загалом у Левіна з "Інтернів" на твічі 41 тисяча фоловерів, пише російське видання Мash. При цьому, за даними видання, середній онлайн на ефірах близько 115 людей. В основному Дмитро грає в CS2, Minecraft та FC26. З його ж слів, життя за кордоном максимально економне — грошей ледве вистачає на оренду кімнати, купівлю бичпакетів і найдешевших продуктів. Воду не купує, п'є під крана.

“На стрімах Шаракоїс розповідав, що зараз активно вкладає гроші у скіни — запевняє, що це найкраще вкладення. Також сказав, що всі зібрані гроші витратить на покупку нового ПК та монітора (залишилося зібрати 150 тис. рублів). З кіно справи так: в основному проєктів немає, а ті, що траплялися під руку, виявилися або кидаловом (грошей так і не заплатили), або мильною бульбашкою. Однак, для пропозицій відкритий — іноді ходить на кастинги, навіть російських проєктів (онлайн)”, — пише видання.

До цього, як зазначають журналісти, у Дмитра були контракти з Marvel та Disney на серіал Jambalaya, але його звідти вирізали. Паралельно з цим актор заробляв рекламою сайтів знайомств, потрапляв у ДТП, ламав ногу і ставав донором органів, щоб отримати гроші.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що український актор і співак Андрій Данилко, який виступає в ролі Вєрки Сердючки, на одному з концертів зняв з голови зірку.



