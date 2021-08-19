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Родригес забрал назад красный Porsche, который подарил Дженнифер Лопес

На фото 46-летний Родригес позирует на фоне автомобиля, который подарил Лопес

19 августа 2021, 22:37
Автор:

Ольга Чародий

Бейсболист Алекс Родригес, ексбойфренд певицы Дженнифер Лопес, забрал назад подарок 2019 — красный автомобиль Porsche 911 GTS. Фото с красным суперкаром он опубликовал в Instagram.

Родригес забрал назад красный Porsche, который подарил Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

На фото 46-летний Родригес позирует на фоне автомобиля, который подарил Лопес на день рождения в июле 2019 года. В комментариях к фото подписчики Родригеса раскритиковали его за то, что он, по их мнению, забрал у експодругы подарок.

"Ты забрал этот автомобиль у Джей Ло", "Как можно фотографироваться на фоне машины, которую забрал у бывшей?", "Дикость", "Посмешище", "Джей вернула себе не только кольцо, но и авто", — написали подписчики.

Родригес сделал такой подарок певице на 50-летие. На красный Porsche он потратил примерно 140 000 долларов. Сам Родригес от комментариев по этому поводу отказался. Бейсболист Алекс Родригес арендовал роскошный дом вблизи особняка бывшей невесты Дженнифер Лопес. 

Напомним, Алекс Родригес впервые пообщался с прессой после расставания с невестой Дженнифер Лопес. В интервью изданию Entertainment Tonight он хорошо отзывался о бывшей возлюбленной. Спортсмен, который встречался с актрисой Дженнифер Лопес в течение 5 лет, отметил, что прожил эти годы в любви и партнерстве и очень благодарен экс-невесте за то, что в отношениях с ней многому научился. Теперь он и его дети будут использовать полученный опыт, чтобы следующие их 5 лет стали намного лучше.

Алекс Родригес был шокирован тем, что его экс-возлюбленная вернулась к своему бывшему жениху Бену Аффлеку, но он никак это не прокомментировал. Алекс лишь отметил, что двигается вперед, в светлое будущее, чтобы увидеть, как его дети будут расти и развиваться.


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Источник: https://www.instagram.com/arod/?utm_source=ig_embed&ig_rid=72e74f79-acb3-4c65-aff2-7a383a061e71
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