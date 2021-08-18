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Что Алекс Родригес сказал об экс-невесте Дженнифер Лопес

Баскетболист Алекс Родригес впервые после разрыва с актрисой Дженнифер Лопес прокомментировал их роман

18 августа 2021, 14:10
Автор:

Светлана Шкурупий

46-летний американский баскетболист Алекс Родригес впервые пообщался с прессой после расставания с невестой Дженнифер Лопес. В интервью изданию Entertainment Tonight он хорошо отзывался о бывшей возлюбленной. 

Что Алекс Родригес сказал об экс-невесте Дженнифер Лопес

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес / Фото: Legion-Media

Спортсмен, который встречался с актрисой Дженнифер Лопес в течение 5 лет, отметил, что прожил эти годы в любви и партнерстве и очень благодарен экс-невесте за то, что в отношениях с ней многому научился. Теперь он и его дети будут использовать полученный опыт, чтобы следующие их 5 лет стали намного лучше.

Алекс Родригес был шокирован тем, что его экс-возлюбленная вернулась к своему бывшему жениху Бену Аффлеку, но он никак это не прокомментировал. Алекс лишь отметил, что двигается вперед, в светлое будущее, чтобы увидеть, как его дети будут расти и развиваться.

Отметим, что баскетболист от первого брака воспитывает 16-летнюю дочь Наташу и 13-летнюю Эллу. Девочки очень сдружились с детьми актрисы Джей Ло от предыдущих отношений и много времени семейство проводило вместе.

После разрыва голливудская красотка отметила, что они с Алексом Родригесом останутся в хороших дружеских отношениях. Но они прекратили общение после того, как актриса стремительно возобновила роман с Беном Аффлеком. Это случилось спустя 2 недели после официального расставания с баскетболистом, за которого Лопес собиралась выйти замуж в этом году. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская актриса Дженнифер Лопес нанесла своему бывшему жениху новый удар. Знаменитость отписалась от него в социальной сети Instagram и удалила с ним все общие фотографии. 


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Источник: https://www.etonline.com/alex-rodriguez-says-hes-in-a-great-place-as-he-looks-forward-to-helping-young-entrepreneurs-170577
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