Что Алекс Родригес сказал об экс-невесте Дженнифер Лопес

46-летний американский баскетболист Алекс Родригес впервые пообщался с прессой после расставания с невестой Дженнифер Лопес. В интервью изданию Entertainment Tonight он хорошо отзывался о бывшей возлюбленной.

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес / Фото: Legion-Media

Спортсмен, который встречался с актрисой Дженнифер Лопес в течение 5 лет, отметил, что прожил эти годы в любви и партнерстве и очень благодарен экс-невесте за то, что в отношениях с ней многому научился. Теперь он и его дети будут использовать полученный опыт, чтобы следующие их 5 лет стали намного лучше.

Алекс Родригес был шокирован тем, что его экс-возлюбленная вернулась к своему бывшему жениху Бену Аффлеку, но он никак это не прокомментировал. Алекс лишь отметил, что двигается вперед, в светлое будущее, чтобы увидеть, как его дети будут расти и развиваться.

Отметим, что баскетболист от первого брака воспитывает 16-летнюю дочь Наташу и 13-летнюю Эллу. Девочки очень сдружились с детьми актрисы Джей Ло от предыдущих отношений и много времени семейство проводило вместе.

После разрыва голливудская красотка отметила, что они с Алексом Родригесом останутся в хороших дружеских отношениях. Но они прекратили общение после того, как актриса стремительно возобновила роман с Беном Аффлеком. Это случилось спустя 2 недели после официального расставания с баскетболистом, за которого Лопес собиралась выйти замуж в этом году.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская актриса Дженнифер Лопес нанесла своему бывшему жениху новый удар. Знаменитость отписалась от него в социальной сети Instagram и удалила с ним все общие фотографии.

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