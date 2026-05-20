Роналду, Кардашьян, Бейонсе и другие: звезды потеряли миллионы подписчиков в один день

Slava Kot
Соцсеть Instagram осуществила одну из крупнейших кампаний по очистке платформы за последние годы. В рамках инициативы под названием "Great Purge of 2026" компания Meta удалила десятки миллионов фейковых, неактивных и автоматизированных аккаунтов. Последствия масштабной проверки сразу заметили мировые знаменитости, ведь многие потеряли миллионы подписчиков буквально за несколько часов.
Instagram удалил миллионы ботов. Фото из открытых источников
В Meta объяснили, что кампания направлена на борьбу со "скоординированным неаутентичное поведение", бот-сетями и спамом. В компании подчеркнули, что речь идет не о целенаправленном сокращении аудитории отдельных блоггеров или знаменитостей, а о регулярной очистке системы от аккаунтов, не проявляющих активности или нарушающих правила платформы.
Наибольшие потери понес футболист Криштиано Роналду. Его аккаунт потерял около 6,6 миллионов подписчиков. Значительное сокращение аудитории также было зафиксировано среди других звезд.
Известные люди потеряли миллионы подписчиков после очищения Instagram
Мировые звезды, которым Instagram удалил миллионы подписчиков:
По оценкам медиа, через несколько часов Instagram мог удалить в общей сложности около 50 миллионов аккаунтов. Подобные кампании Meta проводит регулярно, однако в этот раз масштабы очистки оказались рекордными.
