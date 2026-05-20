Роналду, Кардашьян, Бейонсе и другие: звезды потеряли миллионы подписчиков в один день

Соцсеть Instagram осуществила одну из крупнейших кампаний по очистке платформы за последние годы. В рамках инициативы под названием "Great Purge of 2026" компания Meta удалила десятки миллионов фейковых, неактивных и автоматизированных аккаунтов. Последствия масштабной проверки сразу заметили мировые знаменитости, ведь многие потеряли миллионы подписчиков буквально за несколько часов.

Instagram удалил миллионы ботов. Фото из открытых источников

В Meta объяснили, что кампания направлена на борьбу со "скоординированным неаутентичное поведение", бот-сетями и спамом. В компании подчеркнули, что речь идет не о целенаправленном сокращении аудитории отдельных блоггеров или знаменитостей, а о регулярной очистке системы от аккаунтов, не проявляющих активности или нарушающих правила платформы.

Наибольшие потери понес футболист Криштиано Роналду. Его аккаунт потерял около 6,6 миллионов подписчиков. Значительное сокращение аудитории также было зафиксировано среди других звезд.

Известные люди потеряли миллионы подписчиков после очищения Instagram

Мировые звезды, которым Instagram удалил миллионы подписчиков:

— Криштиану Роналду – 6,6 млн

— Кайли Дженнер – 5,1 млн

– Ариана Гранде – 5,6 млн

— Селена Гомес – 5,5 млн

— BLACKPINK – около 0,6 млн (в части оценок до 10 млн)

— Ким Кардашьян – 5,1 млн

— Двейн Джонсон – 4,9 млн

— Лионель Месси – 4,8 млн

— Бейонсе – 4,4 млн

— Джастин Бибер – 4,3 млн

— Тейлор Свифт – 4,2 млн

— Кендалл Дженнер – 3,7 млн

— Дженнифер Лопес – 3,4 млн

— Майли Сайрус – 3,2 млн

— Кэти Перри – 3 млн

— Кевин Гарт – 2,6 млн

— Рианна – 2,1 млн

— Зендая – 2 млн

— Дрейк – 1,9 млн

— Леброн Джеймс – 1,9 млн

— Карди Би – 1,7 млн

— Дэвид Бекхэм – 1,2 млн

По оценкам медиа, через несколько часов Instagram мог удалить в общей сложности около 50 миллионов аккаунтов. Подобные кампании Meta проводит регулярно, однако в этот раз масштабы очистки оказались рекордными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что турецкий суд считает ругательства к постам в Instagram неверностью.