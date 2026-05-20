Роналду, Кардаш’ян, Бейонсе та інші: зірки втратили мільйони підписників в один день

Соцмережа Instagram здійснила одну з найбільших кампаній з очищення платформи за останні роки. У межах ініціативи під назвою "Great Purge of 2026" компанія Meta видалила десятки мільйонів фейкових, неактивних та автоматизованих акаунтів. Наслідки масштабної перевірки одразу помітили світові знаменитості, адже багато з них втратили мільйони підписників буквально за кілька годин.

У Meta пояснили, що кампанія спрямована на боротьбу зі "скоординованою неавтентичною поведінкою", бот-мережами та спамом. У компанії наголосили, що йдеться не про цілеспрямоване скорочення аудиторії окремих блогерів чи знаменитостей, а про регулярне очищення системи від акаунтів, які не проявляють активності або порушують правила платформи.

Найбільших втрат зазнав футболіст Кріштіано Роналду. Його акаунт втратив близько 6,6 мільйона підписників. Значне скорочення аудиторії також зафіксували серед інших зірок.

Світові зірки, яким Instagram видалив мільйони підписників:

- Кріштіану Роналду — 6,6 млн

- Кайлі Дженнер — 5,1 млн

- Аріана Ґранде — 5,6 млн

- Селена Ґомес — 5,5 млн

- BLACKPINK — близько 0,6 млн (у частині оцінок до 10 млн)

- Кім Кардаш’ян — 5,1 млн

- Двейн Джонсон — 4,9 млн

- Ліонель Мессі — 4,8 млн

- Бейонсе — 4,4 млн

- Джастін Бібер — 4,3 млн

- Тейлор Свіфт — 4,2 млн

- Кендалл Дженнер — 3,7 млн

- Дженніфер Лопес — 3,4 млн

- Майлі Сайрус — 3,2 млн

- Кеті Перрі — 3 млн

- Кевін Гарт — 2,6 млн

- Ріанна — 2,1 млн

- Зендая — 2 млн

- Дрейк — 1,9 млн

- Леброн Джеймс — 1,9 млн

- Карді Бі — 1,7 млн

- Девід Бекхем — 1,2 млн

За оцінками медіа, за кілька годин Instagram міг видалити загалом близько 50 мільйонів акаунтів. Подібні кампанії Meta проводить регулярно, однак цього разу масштаби очищення виявилися рекордними.

