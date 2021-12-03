Российская светская львица позаимствовала стиль у Юлии Тимошенко

Известная российская телеведущая Ксения Собчак, которую в мире шоу-бизнеса называют светской львицей, покроила всех своим нарядом на гала-вечере "Russia in Vogue". Звезда заинтриговала своим стилем одежды, а также причёской. Как передает издание "Комментарии", свои фото Ксения Собчак выложила у себя в Instagram.

Ксения Собчак. Фото: Instagram Ксении Собчак

Тот, кто хоть немного знаком с украинской политикой, сразу увидел сходство с лидером партии "ВО "Батькивщина" Юлией Тимошенко. А конкретнее с её стилем, который стал популярным в годы Оранжевой Революции, когда Тимошенко носила прическу с косой на голове.

На событие, которое устроено было российскими дизайнерами, Ксения Собчак оделась согласна того дресс-кода, который был заявлен организаторами. Главное условие: одежда в красно цвете. Ксения Собчак выложила фото, где она в ярком велюровом корсете с длинными рукавами и макси-юбкой.





Также Собчак подчеркнула свой наряд красной помадой на губах. Но больше всего, конечно же, бросалась в глаза причёска, а именно коса, в которую звезда вплела красную ленту, подчеркивая, опять же, дизайнерский стиль. Среди подписчиков Собчак нашлись и те, которые вспомнили о Юлии Тимошенко и даже задали телеведущей вопрос, не украинский ли политик вдохновила светскую львицу? Но такие вопросы так и остались без ответа.

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