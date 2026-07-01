Российская звезда сериалов «Бригада» и «Бумер» утонул во время рыбалки

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Недилько Ксения
В Подмосковье трагически погиб известный советский и российский актер Александр Высоковский. Его жизнь оборвалась во время отдыха у воды, а поисковая операция, длившаяся сутки, завершилась печальной находкой.
Александр Высоковский. Фото: росСМИ
Как сообщают журналисты со ссылкой на мониторинговые ресурсы и экстренные службы, 62-летний артист вместе со своим 17-летним сыном отправился на реку Ока вблизи Пущинской косы. Во время прогулки родственники разошлись в разные стороны, после чего связь с мужем исчезла.
В поисках актера немедленно привлекли спасательные отряды и специальную технику. Зона, где исчез артист, давно имела плохую славу среди местных жителей из-за опасных гидрологических условий.
Несмотря на сложные условия и рельеф дна поисковые работы не прекращались. Спасатели до последнего надеялись найти мужчину живым, однако впоследствии самые плохие предположения подтвердились.
Александр Высоковский получил широкую известность благодаря кинематографу. Наибольшую узнаваемость ему принесла роль водителя и охранника Макса в культовом сериале "Бригада", а также появление в ленте "Бумер" и сериалах "Марш Турецкого" и "Next". Известно, что в последние годы он жил с женой и двумя сыновьями в городе Пущино неподалеку от места трагедии.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что российский актер Иван Охлобыстин призвал сжечь Москву.