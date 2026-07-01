Российская звезда сериалов «Бригада» и «Бумер» утонул во время рыбалки

В Подмосковье трагически погиб известный советский и российский актер Александр Высоковский. Его жизнь оборвалась во время отдыха у воды, а поисковая операция, длившаяся сутки, завершилась печальной находкой.

Александр Высоковский. Фото: росСМИ

Как сообщают журналисты со ссылкой на мониторинговые ресурсы и экстренные службы, 62-летний артист вместе со своим 17-летним сыном отправился на реку Ока вблизи Пущинской косы. Во время прогулки родственники разошлись в разные стороны, после чего связь с мужем исчезла.

"В какой-то момент они разошлись, Александр пошел дальше по косе и не вернулся", — отмечают в сообщении СМИ. Описывая первые часы после исчезновения, авторы добавили: "Сын сначала ждал его, искал, потом пошел домой".

В поисках актера немедленно привлекли спасательные отряды и специальную технику. Зона, где исчез артист, давно имела плохую славу среди местных жителей из-за опасных гидрологических условий.

"В разговоре с журналистами жена актера рассказала, что течение в том районе очень сильное", — передают СМИ слова семьи погибшего. Женщина также вспомнила недавний несчастный случай на этом же месте, заметив: "Две недели назад там же утонул мужчина".

Несмотря на сложные условия и рельеф дна поисковые работы не прекращались. Спасатели до последнего надеялись найти мужчину живым, однако впоследствии самые плохие предположения подтвердились.

"Тело звезды "Бригады" и "Бумера" Александра Высоковского найдено в реке Оке", — оперативно проинформировали журналисты. Ссылаясь на источники в экстренных службах, они подытожили: "По данным SHOT, его обнаружили водолазы".

Александр Высоковский получил широкую известность благодаря кинематографу. Наибольшую узнаваемость ему принесла роль водителя и охранника Макса в культовом сериале "Бригада", а также появление в ленте "Бумер" и сериалах "Марш Турецкого" и "Next". Известно, что в последние годы он жил с женой и двумя сыновьями в городе Пущино неподалеку от места трагедии.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российский актер Иван Охлобыстин призвал сжечь Москву.