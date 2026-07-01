Російська зірка серіалів «Бригада» і «Бумер» потонув під час риболовлі

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Недилько Ксения
У Підмосков'ї трагічно загинув відомий радянський та російський актор Олександр Високовський. Його життя обірвалося під час відпочинку біля води, а пошукова операція, що тривала добу, завершилася сумною знахідкою.
Олександр Високовський. Фото: росЗМІ
Як повідомляють журналісти з посиланням на моніторингові ресурси та екстрені служби, 62-річний артист разом зі своїм 17-річним сином вирушив на річку Ока поблизу Пущинської коси. Під час прогулянки родичі розійшлися в різні боки, після чого зв'язок із чоловіком зник.
До пошуків актора негайно залучили рятувальні загони та спеціальну техніку. Зона, де зник артист, давно має погану славу серед місцевих жителів через небезпечні гідрологічні умови.
Попри складні умови та рельєф дна, пошукові роботи не припинялися. Рятувальники до останнього сподівалися знайти чоловіка живим, проте згодом найгірші припущення підтвердилися.
Олександр Високовський отримав широку популярність завдяки кінематографу. Найбільшу впізнаваність йому принесла роль водія та охоронця Макса у культовому серіалі "Бригада", а також поява у стрічці "Бумер" та серіалах "Марш Турецького" і "Next". Відомо, що останні роки він мешкав із дружиною та двома синами у місті Пущіно неподалік від місця трагедії.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російський актор Іван Охлобистін закликав спалити Москву.