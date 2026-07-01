Російська зірка серіалів «Бригада» і «Бумер» потонув під час риболовлі

У Підмосков'ї трагічно загинув відомий радянський та російський актор Олександр Високовський. Його життя обірвалося під час відпочинку біля води, а пошукова операція, що тривала добу, завершилася сумною знахідкою.

Олександр Високовський. Фото: росЗМІ

Як повідомляють журналісти з посиланням на моніторингові ресурси та екстрені служби, 62-річний артист разом зі своїм 17-річним сином вирушив на річку Ока поблизу Пущинської коси. Під час прогулянки родичі розійшлися в різні боки, після чого зв'язок із чоловіком зник.

"У якийсь момент вони розминулися, Олександр пошов далі по косі і не повернувся", — зазначають у повідомленні ЗМІ. Описуючи перші години після зникнення, автори додали: "Син спочатку чекав на нього, шукав, потім пішов додому".

До пошуків актора негайно залучили рятувальні загони та спеціальну техніку. Зона, де зник артист, давно має погану славу серед місцевих жителів через небезпечні гідрологічні умови.

"У розмові з журналістами дружина актора розповіла, що течія в тому районі дуже сильна", — передають медіа слова родини загиблого. Жінка також згадала нещодавній нещасний випадок на цьому ж місці, зауваживши: "Два тижні тому там само потонув чоловік".

Попри складні умови та рельєф дна, пошукові роботи не припинялися. Рятувальники до останнього сподівалися знайти чоловіка живим, проте згодом найгірші припущення підтвердилися.

"Тіло зірки "Бригади" та "Бумера" Олександра Високовського знайдено в річці Оці", — оперативно поінформували журналісти. Посилаючись на джерела в екстрених службах, вони підсумували: "За даними SHOT, його виявили водолази".

Олександр Високовський отримав широку популярність завдяки кінематографу. Найбільшу впізнаваність йому принесла роль водія та охоронця Макса у культовому серіалі "Бригада", а також поява у стрічці "Бумер" та серіалах "Марш Турецького" і "Next". Відомо, що останні роки він мешкав із дружиною та двома синами у місті Пущіно неподалік від місця трагедії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російський актор Іван Охлобистін закликав спалити Москву.