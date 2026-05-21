Российский певец, ярый путинист бушевал в суде: его годами обворовывал менеджер

Российский певец, горячо поддерживающий войну РФ против Украины Олег Газманов попал в суд. 20 мая он лично был на заседании, на котором продолжилось рассмотрение уголовного дела его бывшего менеджера Дмитрия Царенко.

Певец снова убеждал, что из-за экс-сотрудника, руководившего его компанией "ОМГ-Промо", исчезло 15 млн рублей. Также певец отрицал информацию, что уклонялся от уплаты налогов, пишет российское издание "7 дней".

"Артист заявил, что Царенко все прокручивал тайно, а его махинации удалось раскрыть только после аудита. В результате выяснилось, что менеджер проводил часть денег, получаемых за выступления певца через свое ИП, о чем артист не подозревал. Однако после увольнения Царенко, если верить Газманову, гонорары выросли на 30-40%”, — говорится в сообщении.

Газманову пришлось объяснить и источник крупных сумм наличности, которую он получал – за год артист получал более 25 млн рублей.

"В эту сумму входят авторские отчисления, а также "кэш от спонсоров". При этом певец утверждает, что был уверен в прозрачности и подотчетности всех соглашений. Что касается пачек наличных у него самого, то их исполнитель назвал "личными средствами для родственников", — пишет издание.

При этом менеджер певца свою вину не признает и настаивать, что Газманов заключал фиктивные договоры и заведомо забирал часть денег кэшем, чтобы не отчитываться за них перед налоговой.

"Вроде бы за пять лет артист получил около 44 миллионов за 46 концертов. Очевидцы, присутствовавшие на суде, утверждают, что заявления экс-сотрудника разозлили певца и он пытался с ним спорить и допрашивать его", — пишет СМИ.

