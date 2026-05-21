Російський співак, затятий путініст бушував у суді: його роками обкрадав менеджер

Російський співак, який палко підтримує війну РФ проти України Олег Газманов потрапив у суд. 20 травня він особисто був на засіданні, на якому продовжився розгляд кримінальної справи його колишнього менеджера Дмитра Царенка.

Співак знову переконував, що через ексспівробітника, який керував його компанією “ОМГ-Промо”, зникло 15 млн рублів. Також співак заперечував інформацію, що нібито ухилявся від сплати податків, пише російське видання “7 днів”.

“Артист заявив, що Царенко все прокручував таємно, а його махінації вдалося розкрити лише після аудиту. У результаті з'ясувалося, що менеджер проводив частину грошей, одержуваних за виступи співака через своє ІП, про що артист не підозрював. Проте після звільнення Царенка, якщо вірити Газманову, гонорари зросли на 30 — 40%”, — йдеться у повідомленні.

Газманову довелося пояснити і джерело великих сум готівки, яку він отримував — за рік артист отримував понад 25 млн.

“У цю суму входять авторські відрахування, а також “кеш від спонсорів”. При цьому співак стверджує, що був упевнений у прозорості та підзвітності всіх угод. Що ж до пачок готівки у нього самого, то їх виконавець назвав “особистими засобами для родичів”, — пише видання.

При цьому менеджер співака свою провину не визнає і наполягати, що Газманов укладав фіктивні договори і свідомо забирав частину грошей кешем, щоб не звітувати за них перед податковою.

“Нібито за п'ять років артист отримав близько 44 мільйонів за 46 концертів. Очевидці, які були присутні на суді, стверджують, що заяви ексспівробітника розлютили співака і він намагався з ним сперечатися та допитувати його”, — пише ЗМІ.

