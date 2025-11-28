logo

Российский рэпер Macan будет служить в Росгвардии
commentss НОВОСТИ Все новости

Российский рэпер Macan будет служить в Росгвардии

Первые фото рэпера в военной форме опубликовала Росгвардия

28 ноября 2025, 12:36
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российский рэпер Macan практически тайно приехал в военкомат Москвы сегодня. У сборного пункта Москвы собрались десятки людей, но рэпера никто так и не увидел. Об этом пишет российский канал SHOT.

Один из призывников рассказал, что музыкант тихо проник в здание не с главного входа и уже оформляет документы.

Сначала по данным SHOT сообщалось, что 23-летний Андрей Косолапов будет служить в центре спецназначения "Витязь" — элитном спецназе Росгвардии.

Но позже сообщили, что Macan будет участвовать в охране порядка в Московском регионе, сообщили в Росгвардии.

Рэпер пройдет военную службу по призыву в отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского.

                                                                                                                                                          

Напомним, портал "Комментарии" писал, что известный российский рэпер MACAN сообщил в своих соцсетях, что получил повестку в военкомат и в ближайшее время отправится на службу.

Ранее российские СМИ писали, что исполнитель якобы игнорировал шесть повесток и мог стать фигурантом уголовного дела за уклонение от военной службы. Журналисты утверждали, что в случае получения седьмой повестки артисту угрожала статья об уклонении от армии, которая предусматривает лишение свободы. MACAN публично опроверг эти сообщения, обвинив медиа в извращении фактов.                                                                                              



