Російський репер Macan служитиме в Росгвардії

Перші фото репера у військовій формі опублікувала Росгвардія

28 листопада 2025, 12:36
Російський репер Macan практично таємно приїхав до військкомату Москви сьогодні. Біля збірного пункту Москви зібралися десятки людей, але репера ніхто не побачив. Про це пише російський канал SHOT.

Один із призовників розповів, що музикант тихо проникнув до будівлі не з головного входу і вже оформлює документи.

Спочатку за даними SHOT повідомлялося, що 23-річний Андрій Косолапов служитиме в центрі спецпризначення "Витязь" — елітному спецназі Росгвардії.

Але пізніше повідомили, що Macan братиме участь у охороні порядку у Московському регіоні, повідомили у Росгвардії.

Репер пройде військову службу за призовом в окремій дивізії оперативного призначення ім. Ф. Е. Дзержинського.

                                                                                                                                                          

Російський репер Macan служитиме в Росгвардії - фото 2

                                                                                                     

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що відомий російський репер MACAN повідомив у своїх соцмережах, що отримав повістку у військкомат і найближчим часом вирушить на службу.

Раніше російські ЗМІ писали, що виконавець нібито ігнорував шість повісток та міг стати фігурантом кримінальної справи за ухилення від військової служби. Журналісти стверджували, що у разі отримання сьомого порядку денного артистові загрожувала стаття про ухилення від армії, яка передбачає позбавлення волі. MACAN публічно спростував ці повідомлення, звинувативши медіа у збоченні фактів.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
