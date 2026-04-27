С Галкиным, Меладзе и Рики Мартином: в Каннах провели "самую дорогую свадьбу года" модели из Украины

Во Франции состоялось масштабное двухдневное свадебное празднование украинской модели Ники Ломиа и IT-предпринимателя, привлекшее внимание роскошью и составом гостей. Торжества проходили в элитном историческом имении на побережье Средиземного моря с панорамными видами и тщательно продуманной программой для приглашенных.

Фото: из открытых источников

Событие собрало немало известных персон. Ведущим вечером стал юморист Максим Галкин, отвечавший за развлекательную часть, проводивший интерактивы и выступавший со сцены. Мероприятие преимущественно проходило на русском языке, однако артист периодически переходил на украинский, демонстрируя языковую адаптивность и исполняя известные композиции украинских исполнителей.

Молодая пара — предприниматель в сфере IT и его избранница, уроженка Харькова, ранее участвовавшая в национальном конкурсе красоты — организовала празднование в старинном замке близ Канн, построенном в начале XX века. Гости имели возможность насладиться авторской кухней, дорогими напитками и атмосферой частного элитного мероприятия.

Музыкальная программа включала в себя выступления известных артистов. Среди них был российский певец Валерий Меладзе, песни которых исполняли вместе с молодоженами и гостями. Кульминацией вечера стало появление международной поп-звезды Рики Мартина, чье выступление, по слухам, имело один из самых высоких гонораров мероприятия.

По предварительным данным, участие Максима Галкина оценивается примерно в 130 тысяч долларов, в то время как гонорар Меладзе был еще выше. Расходы на выступления звезд и общая организация совершили событие одним из самых обсуждаемых в светском пространстве.

Молодожены и гости активно делились кадрами по празднованию в социальных сетях, называя событие настоящей "свадьбой года", которая объединила роскошь, звездные выступления и масштабную организацию.

