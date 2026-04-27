З Галкіним, Меладзе та Рікі Мартіном: у Каннах провели "найдорожче весілля року" моделі з України

У Франції відбулося масштабне дводенне весільне святкування української моделі Ніки Ломіа та IT-підприємця, яке привернуло увагу розкішшю та складом гостей. Урочистості проходили в елітному історичному маєтку на узбережжі Середземного моря з панорамними краєвидами та ретельно продуманою програмою для запрошених.

Фото: з відкритих джерел

Подія зібрала чимало відомих персон. Ведучим вечора став гуморист Максим Галкін, який відповідав за розважальну частину, проводив інтерактиви та виступав зі сцени. Захід переважно відбувався російською мовою, однак артист періодично переходив на українську, демонструючи мовну адаптивність і виконуючи відомі композиції українських виконавців.

Молода пара — підприємець у сфері IT та його обраниця, уродженка Харкова, яка раніше брала участь у національному конкурсі краси — організувала святкування в старовинному замку поблизу Канн, зведеному на початку XX століття. Гості мали змогу насолодитися авторською кухнею, дорогими напоями та атмосферою приватного елітного заходу.

Музична програма включала виступи відомих артистів. Серед них був російський співак Валерій Меладзе, чиї пісні виконували разом із молодятами та гостями. Кульмінацією вечора стала поява міжнародної поп-зірки Рікі Мартіна, чий виступ, за чутками, мав один із найвищих гонорарів заходу.

За попередніми даними, участь Максима Галкіна оцінюється приблизно у 130 тисяч доларів, тоді як гонорар Меладзе був ще вищим. Витрати на виступи зірок і загальна організація зробили подію однією з найобговорюваніших у світському просторі.

Молодята та гості активно ділилися кадрами зі святкування в соціальних мережах, називаючи подію справжнім "весіллям року", яке поєднало розкіш, зіркові виступи та масштабну організацію.

