Самая красивая девушка мира восхитила архивными фото без одежды

Белла Хадид, неофициально выбрали привлекательной девушкой 2020 года, удивила поклонников старыми снимками, на которых позирует только в нижнем белье.

Белла Хадид (фото из открытых источников)

24-летняя американская модель Белла Хадид активно работает не только над собственной карьерой, но и находит время для своего профиля в соцсети Instagram, где у нее более 43 миллиона поклонников. И это неудивительно, ведь девушка регулярно делится кадрами из своих будней, фотосессий и светских мероприятий.





Недавно красавица опубликовала серию прошлогодних снимков, на которых позирует только в фиалковой белье. Минимум макияжа и неожиданное признание, что ее лицо каждую ночь кровоточило, пока она спала.

Напомним, многие мировые конкурсы красоты неоднократно подтверждали, что украинки – одни из самых красивых девушек планеты. Украинки занимают первые места также и на спортивных соревнованиях. Так, радостное известие пришло из испанского города Санта-Сусанна. Украинка Оксана Бригидир стала чемпионкой мира среди профессионалов в самой популярной женской дисциплине – фитнес-бикини.

Как сообщила пресс-служба отделения НОК Украины во Львовской области, Оксана Бригидир сумела завоевать золотую медаль среди профессионалов Elite Pro в категории фитнес-бикини. Девушка обладает несколькими почетными наградами в категориях фитнес-бикини. Кроме этого, девушка живет яркой социальной жизнью и постоянно выкладывает фото со своих тренировок, рассказывает о тренировках и делится свой жизнью.

Получить чемпионский титул девушка пыталась два раза: пять лет назад и два года назад. До перехода в Elite Pro спортсменка неоднократно завоевывала награды на престижных турнирах.

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