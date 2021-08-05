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Главная Новости Звезды шоубизнес Самая красивая девушка мира восхитила архивными фото без одежды
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Самая красивая девушка мира восхитила архивными фото без одежды

Недавно красавица опубликовала серию прошлогодних снимков

сегодня, 01:15
Автор:

Ольга Чародий

Белла Хадид, неофициально выбрали привлекательной девушкой 2020 года, удивила поклонников старыми снимками, на которых позирует только в нижнем белье.

Самая красивая девушка мира восхитила архивными фото без одежды

Белла Хадид (фото из открытых источников)

24-летняя американская модель Белла Хадид активно работает не только над собственной карьерой, но и находит время для своего профиля в соцсети Instagram, где у нее более 43 миллиона поклонников. И это неудивительно, ведь девушка регулярно делится кадрами из своих будней, фотосессий и светских мероприятий.

Самая красивая девушка мира восхитила архивными фото без одежды - фото 2

Недавно красавица опубликовала серию прошлогодних снимков, на которых позирует только в фиалковой белье. Минимум макияжа и неожиданное признание, что ее лицо каждую ночь кровоточило, пока она спала.

Напомним, многие мировые конкурсы красоты неоднократно подтверждали, что украинки – одни из самых красивых  девушек  планеты. Украинки  занимают первые места также и на спортивных соревнованиях. Так,  радостное известие пришло из испанского города Санта-Сусанна. Украинка Оксана Бригидир стала чемпионкой мира среди профессионалов в самой популярной женской дисциплине – фитнес-бикини.

Как сообщила пресс-служба отделения НОК Украины во Львовской области, Оксана Бригидир сумела завоевать золотую медаль среди профессионалов Elite Pro в категории фитнес-бикини. Девушка обладает несколькими почетными  наградами  в категориях фитнес-бикини. Кроме  этого,  девушка живет яркой социальной  жизнью и постоянно  выкладывает фото со своих  тренировок,  рассказывает  о тренировках и  делится  свой  жизнью. Получить чемпионский  титул девушка пыталась два раза: пять  лет назад и  два года назад. До перехода в Elite Pro спортсменка неоднократно завоевывала  награды на престижных турнирах. 



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Источник: https://www.instagram.com/bellahadid/
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