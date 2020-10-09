Самая высокооплачиваемая актриса в мире удивила снимком топлес (фото)

48-летняя американская актриса София Вергара, известная многим по сериалу “Американская семейка”, а также фильмам “Повар на колесах” и “Красотки в бегах”, поделилась с подписчиками в Instagram архивным фото. На снимке, сделанном годами ранее, София позирует без бюстгальтера.

Отметим, что Вергара занимает первое место среди самых высокооплачиваемых актрис мира и является секс-символом современного кинематографа.

Напомним, популярная исполнительница Леди Гага решила довольно эффектно заявить о выходе новой линии косметики: снялась обнаженной. Снимки с рекламной фотосессии очень понравились поклонникам, поэтому набрали почти 2 миллиона лайков.



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