Самая высокооплачиваемая актриса в мире удивила снимком топлес (фото)

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Елена Волкова
48-летняя американская актриса София Вергара, известная многим по сериалу “Американская семейка”, а также фильмам “Повар на колесах” и “Красотки в бегах”, поделилась с подписчиками в Instagram архивным фото. На снимке, сделанном годами ранее, София позирует без бюстгальтера.
Отметим, что Вергара занимает первое место среди самых высокооплачиваемых актрис мира и является секс-символом современного кинематографа.
Напомним, популярная исполнительница Леди Гага решила довольно эффектно заявить о выходе новой линии косметики: снялась обнаженной. Снимки с рекламной фотосессии очень понравились поклонникам, поэтому набрали почти 2 миллиона лайков.
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