kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.12.2020

BTC/USD

19129.51

ETH/USD

593.55

LTC/USD

83.29

НБУ 07.12.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

34.55

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес Самые сексуальные мужчины мира за 20 лет: кто попал в этот список
commentss НОВОСТИ Все новости

Самые сексуальные мужчины мира за 20 лет: кто попал в этот список

Они могут одним взглядом завоевать сердце любой дамы

сегодня, 16:04
Автор:

Любовь Блажко

Американский журнал People каждый год составляет рейтинг самых красивых и сексуальных людей всего мира среди мировых знаменитостей. Давайте узнаем, какие звезды получили титул самых привлекательных за последние 20 лет. 

Самые сексуальные мужчины мира за 20 лет: кто попал в этот список

Брэд Питт. Фото: karavan

Брэд Питт, 2000

Брэду Питту сейчас 56, но его внешний вид до сих пор покоряет и влюбляет в себя. У него за плечами десятки главных ролей в культовых фильмах, а также премия "Оскар" за фильм "12 лет рабства". 

Самые сексуальные мужчины мира за 20 лет: кто попал в этот список - фото 2

Джонни Депп, 2003 и 2009

Этому актеру посчастливилось дважды быть лицом издания People. И совершенно очевидной по какой причине – его харизма и эффектная внешность нравится и запоминается многим людям. 

Самые сексуальные мужчины мира за 20 лет: кто попал в этот список - фото 3

Мэттью Макконахи, 2005

Этот красавчик стал известным после выхода фильмов "Время убивать" и "Как отделаться от парня за 10 дней".

Самые сексуальные мужчины мира за 20 лет: кто попал в этот список - фото 4

Мэтт Дэймон, 2007

В этом году актер отметил свое 50-летие. Настоящую славу и известность он получил после выхода фильмов "Умницы Уилл Хантинг", "Спасти Рядового Райана" и "Одиннадцать друзей Оушена".

Самые сексуальные мужчины мира за 20 лет: кто попал в этот список - фото 5

Райан Рейнольдс, 2010

Его мы помним по фильмам "Предложение", в ситкоме "Два парня, девушка и пиццерия", после которых у него появилась целая армия фанатов.

Самые сексуальные мужчины мира за 20 лет: кто попал в этот список - фото 6

Ченнинг Татум, 2012

Актер стал известным во всем мире после того, как вышла комедия "Мачо и ботан".

Самые сексуальные мужчины мира за 20 лет: кто попал в этот список - фото 7

Дэвид Бекхэм, 2015

Репутация примерного семьянина не помешала ему в 2015 году попасть на обложку журнала, присвоив себе эффектный титул.

Самые сексуальные мужчины мира за 20 лет: кто попал в этот список - фото 8

Дуэйн Джонсон, 2016

Джонсон не только работает актером, но и в WWE (компании, которая проводит мероприятия по реслингу), выступая на бренде Raw. В 2019 году он женился на своей любимой девушке Лорен Хашиан. 

Самые сексуальные мужчины мира за 20 лет: кто попал в этот список - фото 9

Идрис Эльба, 2018

Британский актер кино  наиболее известный по фильмам "Однажды в апреле", "Жатва", "Тор", "Прометей". 

Самые сексуальные мужчины мира за 20 лет: кто попал в этот список - фото 10

Майкл Б. Джордан, 2020

Журнал People отдал ему титул самого сексуального мужчины в этом году из-за его любви к аниме, шахматам, рыбалке и склонности поливать пиццу медом. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, самый сексуальный актер этого года. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://people.com/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ