Самые сексуальные мужчины мира за 20 лет: кто попал в этот список

Американский журнал People каждый год составляет рейтинг самых красивых и сексуальных людей всего мира среди мировых знаменитостей. Давайте узнаем, какие звезды получили титул самых привлекательных за последние 20 лет.

Брэд Питт. Фото: karavan

Брэд Питт, 2000

Брэду Питту сейчас 56, но его внешний вид до сих пор покоряет и влюбляет в себя. У него за плечами десятки главных ролей в культовых фильмах, а также премия "Оскар" за фильм "12 лет рабства".





Джонни Депп, 2003 и 2009

Этому актеру посчастливилось дважды быть лицом издания People. И совершенно очевидной по какой причине – его харизма и эффектная внешность нравится и запоминается многим людям.





Мэттью Макконахи, 2005

Этот красавчик стал известным после выхода фильмов "Время убивать" и "Как отделаться от парня за 10 дней".





Мэтт Дэймон, 2007

В этом году актер отметил свое 50-летие. Настоящую славу и известность он получил после выхода фильмов "Умницы Уилл Хантинг", "Спасти Рядового Райана" и "Одиннадцать друзей Оушена".





Райан Рейнольдс, 2010

Его мы помним по фильмам "Предложение", в ситкоме "Два парня, девушка и пиццерия", после которых у него появилась целая армия фанатов.





Ченнинг Татум, 2012

Актер стал известным во всем мире после того, как вышла комедия "Мачо и ботан".





Дэвид Бекхэм, 2015

Репутация примерного семьянина не помешала ему в 2015 году попасть на обложку журнала, присвоив себе эффектный титул.





Дуэйн Джонсон, 2016

Джонсон не только работает актером, но и в WWE (компании, которая проводит мероприятия по реслингу), выступая на бренде Raw. В 2019 году он женился на своей любимой девушке Лорен Хашиан.





Идрис Эльба, 2018

Британский актер кино наиболее известный по фильмам "Однажды в апреле", "Жатва", "Тор", "Прометей".





Майкл Б. Джордан, 2020

Журнал People отдал ему титул самого сексуального мужчины в этом году из-за его любви к аниме, шахматам, рыбалке и склонности поливать пиццу медом.

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