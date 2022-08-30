Французские СМИ сообщают, что играющий за "ПСЖ" Килиан Мбаппе находится в отношениях с трансгендерной моделью Инес Рау. Иностранная пресса даже утверждает, что французский футболист может быть обручен со звездой, являющейся первой трансгендерной женщиной, появившейся на обложке Playboy в 2017 году. Ранее Килиана Мбаппе связывали с актрисой Эммой Смет.

Самый дорогой футболист мира встречается с трансгендером. Фото из открытых источников

Влюбленные начали встречаться с мая этого года. Килиана Мбаппе и Инес Рау не раз видели вместе. Сообщается, что игрок "ПСЖ" с моделью-трансгендером старше его на восемь лет появился на Каннском кинофестивале, где также присутствовала другая футбольная пара Анна и Роберт Левандовски. Кроме того, футболист и Рау были пойманы папарацци в неоднозначных позах во время отдыха на яхте.



Пока никто из сторон не подтвердил, но и не опроверг слухи об их отношениях. Однако французские СМИ считают, что эти двое встречаются и не сомневаются в этом.

На протяжении нескольких лет Килиан Мбаппе представляет цвета "Пари Сен-Жермен" и сейчас является самым дорогим футболистом мира. Его стоимость Transfermarkt оценивает в 160 млн долларов. До недавнего времени казалось, что француз перейдет в Реал в это трансферное окно. Однако Мбаппе продлил контракт с "ПСЖ" до 30 июня 2025 года.

Кто такая Инес Рау?



Инес Рау родилась в столице Франции в 1990 году и стала первой трансгендерной моделью, появившейся на обложке Playboy в 2017 году. Как выяснилось, модель перенесла операцию по смене пола в 16 лет, но держала это в секрете, пока ей не исполнилось 24. В 2018 году Инес Рау опубликовала автобиографическую книгу под названием "Женщина", в которой она описала свое превращение из мужчины в женщину .

Ранее, "Комментарии" уже упоминали скандал в США из-за трансгендерной пловчицы.

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