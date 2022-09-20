Сцена – моя жизнь: Ани Лорак прервала молчание в сети и еще больше разозлила поклонников

Как передает портал "Комментарии", после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, не выдержала вал критики в ее адрес и удалила свою страницу в Instagram. Звезду начали критиковать, что она, несмотря на то, что родилась и долгое время жила в Украине, никак не обозначила свою позиции относительно российской агрессии. И вот, понадеявшись, что страсти утихли, певица вновь объявилась в сети, где опубликовала пост о творчестве и о том, живет сценой, без единого упоминания о войне в Украине. В итоге, звезде снова пришлось получить порцию критики.

Ани Лорак. Фото: Instagram

Последние полгода певица работает исключительно на российском рынке, дарит свое творчество россиянам, ведь из-за стыдливой позиции по войне в Украине ее концерты отменяют за границей.

"Я закрываю глаза и мысленно обнимаю каждого, кто читает эти строки. Мое сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена – моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей души", — разоткровенничалась Лорак в Instagram и Facebook.

Ани Лорак понадеялась, что достаточно будет закрыть возможность комментариев в Instagram, чтобы избавиться от назойливой критики, то не тут-то было, в Facebook оказалось немало тех, кто готов откровенно высказаться о певице-предательнице. Ей вспомнили и то, что она родом из Украины и то, что она уже давно потеряла лицо и уважение.

"Ей все равно, она думает о своей ж*пе", "Не будет ей никогда прощения!", "Теперь она стала изгоем! Может, стоит подумать не только о своей персоне, а посмотреть на страдания и лишения украинского народа, я разочаровалась в Лорак!", "Закрыла глаза на Украину и украинский народ", — пишут комментаторы.

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