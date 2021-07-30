Сексуальная Летиция Каста снялась в купальниках для Marie Claire

42-летняя французская супермодель Летиция Каста приняла участие в съемках новой летней фотосессии. Снимки оказались яркими и очень соблазнительными. Летиция Каста, в первую очередь, модель. И очень успешна. И кроме этого, девушка в кино она тоже успела оставить свой след. На днях 43-летняя звезда стала главной героиней нового номера французского Marie Claire. Фото появились в социальной сети Инстаграм журнала.

Летиция Каста (фото из открытых источников)





В новом фотосете Каста также появилась в стильных купальниках от премиальных брендов, среди которых Fendi и Dior. Фанаты остались в восторге и от бикини, и от идеального вида Летиции. В комментариях к стильным фото они пишут сотни увлекательных комментариев.

Знаменитая французская модель Летиция Каста родила в четвертый раз 17 марта 2021. Звезда стала мамой мальчика. Отметим, звезда воспитывает еще троих детей: 19-летнюю Сатин, 14-летнего Орландо и 11-летнюю Афину.

Хайди Клум – отнюдь не единственная супермодель, вернувшаяся к работе сразу же после родов; Летиция Каста стала и главной звездой французского Vogue, снявшись сразу в трех фотосессиях для нового, декабрьского номера журнала. Фотосессии для парижского Vogue, снятые модными фотографами Мертом Аласом и Маркусом Пигготом, посвящены различным модным брендам.

Напомним, ранее

Первая, в мрачноватых осенних тонах, позволяет взглянуть на последние новинки от Louis Vuitton: Летиция Каста в роскошных темных нарядах чем-то напоминает Мадонну в ее рекламной кампании для аксессуаров французского бренда. Вторая фотосессия стала настоящей одой французскому кутюрье Иву Сен-Лорану, одной из самых любимых моделей и муз которого была Каста.

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