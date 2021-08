Селена Гомес примерила образ Мэрилин Монро и рассказала о вреде соцсетей

Популярная певица Селена Гомес стала героиней сентябрьского номера Elle US. Съемку стилизовали в духе "старого Голливуда": красная помада, крупные локоны и классические силуэты. На снимках узнается твидовый костюм Chanel, кружевное платье Gucci и туфли Amina Muaddi. В интервью Селена рассказала о том, что пережила за последние несколько лет своей жизни. Она была очень откровенной, поэтому читатели имели возможность узнать, с чем она столкнулась.

Селена Гомес (фото из открытых источников)





На карантине она запустила собственный бьюти-бренд Rare Beauty, а также снялась в сериале Only Murders in the Building. Для каждой сцены с поцелуями ей было нужно полоскать рот — от 7 до 10 раз.





"Это обжигало мне рот, — говорит Селена. — Я думала, что меня сейчас стошнит. У меня никогда не было подобного опыта съемок".

Сейчас она также снимает кулинарное шоу Selena + Chef.





И хотя Селена Гомес перестала лично вести свой инстаграм, мы все равно ее очень сильно любим. Певица вызывает неподдельный восторг, а также вдохновляет миллионы людей по всему миру.





Напомним, Селена Гомес разработала собственную линию купальников, и сама выступила в качестве модели, чтобы прорекламировать свою продукцию. На своей странице в Instagram знаменитость рассказала, что коллекцию купальников в стиле 70-х годов она создала для французского бренда La'Mariette, дизайнерами которого являются ее близкие подруги. Купальники Селены выполнены в ярко-пурпурной расцветке и одном стиле, но имеют разный фасон. Известная исполнительница решила самостоятельно прорекламировать свою продукцию, сделав эффектные кадры на полароид, поэтому они обладают особой атмосферой.

