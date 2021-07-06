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Главная Новости Звезды персона «Так жарко»: Селена Гомес в купальнике восхитила Сеть (ФОТО)
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«Так жарко»: Селена Гомес в купальнике восхитила Сеть (ФОТО)

Американская певица Селена Гомес представила собственную коллекцию купальников, восхитив Сеть своей фигурой

сегодня, 10:45
Автор:

Светлана Шкурупий

28-летняя американская звезда Селена Гомес разработала собственную линию купальников, и сама выступила в качестве модели, чтобы прорекламировать свою продукцию.

«Так жарко»: Селена Гомес в купальнике восхитила Сеть (ФОТО)

Селена Гомес / Фото: @selenagomez

На своей странице в Instagram знаменитость рассказала, что коллекцию купальников в стиле 70-х годов она создала для французского бренда La'Mariette, дизайнерами которого являются ее близкие подруги. Купальники Селены выполнены в ярко-пурпурной расцветке и одном стиле, но имеют разный фасон.

Известная исполнительница решила самостоятельно прорекламировать свою продукцию, сделав эффектные кадры на полароид, поэтому они обладают особой атмосферой. Певица позировала в бассейне и на фоне водопада, демонстрируя достоинства своей фигуры.

В публикации, которая за 2 дня собрала более 7 миллионов лайков, Селена отметила, что любит компанию La'Mariette за то, что они выступают за положительное отношение женщин к собственному телу.

В целом в коллекции артистки представлено семь товаров: слитный купальник, бра с чашечками и без, две модели нижней части бикини, закрытый топ и парео.

«Так жарко»: Селена Гомес в купальнике восхитила Сеть (ФОТО) - фото 2

Такая новинка от звезды вызвала восторг у поклонников: "Так жарко и красиво", "Селена, ты потрясающая", "Какая королева", "Ты очень красивая", "Селена — настоящее определение красоты", "Самая красивая и талантливая девушка", "Ты идеальная", "Свела с ума своей красотой", — отметили фолловеры.

Напомним, что популярная 28-летняя исполнительница Селена Гомес решила изменить свою внешность и перекрасилась в платиновую блондинку.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская звезда Селена Гомес опубликовала фотографию в купальнике, впервые продемонстрировав поклонникам свой шрам от операции.


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