«Так жарко»: Селена Гомес в купальнике восхитила Сеть (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
28-летняя американская звезда Селена Гомес разработала
собственную линию купальников, и сама выступила в качестве модели, чтобы
прорекламировать свою продукцию.
Селена Гомес / Фото: @selenagomez
На своей странице в Instagram знаменитость
рассказала, что коллекцию купальников в стиле 70-х годов она создала для французского
бренда La'Mariette, дизайнерами которого являются ее близкие подруги.
Купальники Селены выполнены в ярко-пурпурной расцветке и одном стиле, но имеют
разный фасон.
Известная исполнительница решила
самостоятельно прорекламировать свою продукцию, сделав эффектные кадры на
полароид, поэтому они обладают особой атмосферой. Певица позировала в бассейне и на
фоне водопада, демонстрируя достоинства своей фигуры.
В публикации, которая за 2 дня
собрала более 7 миллионов лайков, Селена отметила, что любит компанию La'Mariette
за то, что они выступают за положительное отношение женщин к собственному телу.
В целом в коллекции артистки представлено семь товаров: слитный купальник, бра с чашечками и без, две модели нижней части бикини, закрытый топ и парео.
Такая
новинка от звезды вызвала восторг у поклонников: "Так жарко и красиво", "Селена,
ты потрясающая", "Какая королева", "Ты очень красивая", "Селена — настоящее
определение красоты", "Самая красивая и талантливая девушка", "Ты идеальная", "Свела
с ума своей красотой", — отметили фолловеры.
Напомним,
что популярная 28-летняя
исполнительница Селена Гомес решила изменить свою внешность и перекрасилась в платиновую блондинку.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что американская звезда Селена Гомес опубликовала фотографию в купальнике, впервые продемонстрировав поклонникам
свой шрам от операции.
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