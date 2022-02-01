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Сергей Притула рассказал, какой карьерный шаг перевернул его семейную жизнь

Сергей Притула не жалеет о том. что завершил выступления в на большой сцене

сегодня, 08:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Популярный украинский телеведущий, шоумен и комик Сергей Притула поделился с подписчиками в Instagram трогательным фото с дочуркой Соломией. Актер рассказал, как сейчас чувствует себя счастливым, потому что имеет достаточно свободного времени, чтобы проводить его в кругу родных ему людей.

Сергей Притула рассказал, какой карьерный шаг перевернул его семейную жизнь

Сергей Притула. Фото: instagram

Сергей Притула признался, что завершение своего участия в проекте "Вар'яти" принесло в его жизнь две составляющих. Во-первых, отмечает Сергей, семейный бюджет немного просел, потому как финансовые поступления от концентров и гастролей серьезно уменьшились. Но есть и вторая производная окончания карьеры в "Вар'ятах" — наконец-то выдалось достаточно времени, чтобы проводить время с семьей. 

Шоумен отметил, если взвесить все, то получается, что пришлось заплатить за то, что появилась возможность уделять достаточно времени супруге и детям. 

Сергей Притула отметил, что теперь он, как и большинство украинцев может радоваться таким простым вещам, как забирать дочку с садика, на что раньше не хватало времени.

По словам актера, совсем скоро исполнится ровно 2 года, как он перестал в качестве комика выходить на сцену, но о таком своем шаге не жалеет, потому что в жизни появился новый праздник, который удается проживать каждый день. 

Подписчики эмоционально отреагировали на такой пост Сергея, поддержав его решение больше времени проводить с семьей. 

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Источник: https://www.instagram.com/p/CZZret9swpx/
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