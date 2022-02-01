Сергей Притула рассказал, какой карьерный шаг перевернул его семейную жизнь

Популярный украинский телеведущий, шоумен и комик Сергей Притула поделился с подписчиками в Instagram трогательным фото с дочуркой Соломией. Актер рассказал, как сейчас чувствует себя счастливым, потому что имеет достаточно свободного времени, чтобы проводить его в кругу родных ему людей.

Сергей Притула. Фото: instagram

Сергей Притула признался, что завершение своего участия в проекте "Вар'яти" принесло в его жизнь две составляющих. Во-первых, отмечает Сергей, семейный бюджет немного просел, потому как финансовые поступления от концентров и гастролей серьезно уменьшились. Но есть и вторая производная окончания карьеры в "Вар'ятах" — наконец-то выдалось достаточно времени, чтобы проводить время с семьей.

Шоумен отметил, если взвесить все, то получается, что пришлось заплатить за то, что появилась возможность уделять достаточно времени супруге и детям.

Сергей Притула отметил, что теперь он, как и большинство украинцев может радоваться таким простым вещам, как забирать дочку с садика, на что раньше не хватало времени.

По словам актера, совсем скоро исполнится ровно 2 года, как он перестал в качестве комика выходить на сцену, но о таком своем шаге не жалеет, потому что в жизни появился новый праздник, который удается проживать каждый день.

Подписчики эмоционально отреагировали на такой пост Сергея, поддержав его решение больше времени проводить с семьей.

Читайте также на портале "Комментарии" – Сергей Притула решился на важный шаг – стать у истоков 366-ой партии в Украине: политтехнолог Виктор Уколов рассказал, откуда деньги на очередной политический проект.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!