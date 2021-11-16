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Шон Пенн впервые приехал в Украину

Цель визита пока неизвестна

16 ноября 2021, 23:55
Автор:

Ольга Чародий
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Американский актер Шон Пенн впервые приехал в Киев. Цель визита пока неизвестна. Об этом сообщил владелец киевской пиццерии Леонид Остальцев в своем профиле в Instagram. Актер впервые приехал в Украину. Его также заметили во время прогулки по Институтской в ​​Киеве. Впоследствии совместное фото с Пенном выложил Леонид Остальцев, добавив, что его заведение не впервые посещают известные люди.

Шон Пенн впервые приехал в Украину

Шон Пенн - фото из открытых источников

“У нас были президенты, послы, министры обороны и другие. Поэтому появление Шона Пенна является приятным и крутым, но оно не является "необычным", — подчеркнул Остальцев.

Напомним, в столице проходят съемки хоррор-фильма под названием "The Chernobyl Fallout", сообщает Обозреватель. В фильме снимается Ксения Мишина и несколько актеров-иностранцев. Режиссер фильма — Василий Москаленко. В основе сюжета о паранормальных явлениях — поиск одного из пропавших мужчин. В Украину приезжает иностранка и разыскивает здесь своего брата-ученого, пропавшего в Чернобыльской зоне. Фильм снимают на английском языке. Режиссер говорит, что в основе фильма лежит именно проблема последствий Чернобыльской катастрофы. Киноленту должны снять в течение года и зрители увидят ее уже осенью 2022 года. Сценарий фильма также корректировал голливудский сценарист Майк Макки. Над фильмом работает бутиковая кинокомпания Hollywood Ukraine. Частично известно об актерском составе фильма — актриса из Великобритании Хлоя Луиза Буенс, актер Роб Фельдман, Олег Драч, Кира Подольска и Ксения Мишина и сам Василий Москаленко.

Сообщается, что проект THE CHERNOBYL FALLOUT был представлен на европейском кинорынке EFM в 2020 году в рамках Берлинского кинофестиваля Berlinale дистрибьюторской компанией FILM.UA Distribution.




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Источник: https://www.instagram.com/p/CWTkwJwosIc/
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