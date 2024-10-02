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Скандальный развод: бывший муж российской певицы закрутил роман с 20-летней богачкой

Ян Абрамов долго не сидел без пары

2 октября 2024, 23:45
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Лиля Воробьева

Российская певица Алсу и ее бывший муж Ян Абрамов, долгое время находившиеся в центре внимания из-за процесса развода, пока не могут найти компромисс в вопросе раздела имущества. Это стало причиной ряда публичных заявлений и скандалов, сопровождавших развод пара. Известно, что после бракосочетания Ян Абрамов не остался в одиночестве и начал выстраивать новые отношения.

Скандальный развод: бывший муж российской певицы закрутил роман с 20-летней богачкой

Ян Абрамов и Алсу (фото из открытых источников)

Как сообщают российские СМИ, Абрамов сейчас встречается с молодой девушкой из богатой семьи, которой не больше 20 лет. Девушка имеет арабские корни и внешне напоминает Алсу, что, вероятно, и привлекло его внимание. По словам источника, новая избранница Абрамова ведет роскошный образ жизни благодаря его щедрым подаркам. Она передвигается исключительно на частных самолетах, а ее гардероб пополняется дорогими вещами от "Шанель".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица после развода рассказала правду о своем "идеальном браке" . Российская певица Алсу, избегающая комментариев по поводу войны в Украине, публично продолжает конфликтовать со своим бывшим мужем Яном Абрамовым. Несмотря на молчание по поводу политических событий, Алсу активно делится личными размышлениями об отношениях с экс-супругом в соцсетях.

В одном из своих постов певица назвала Абрамова нарциссом и рассказала о трудностях, возникающих в отношениях с таким человеком. Алсу отметила, что нарциссические личности склонны распространять ложь или украшать информацию о своих бывших партнерах, чтобы разрушить их репутацию, когда теряют над ними контроль. По ее словам, даже после развода нарциссы часто продолжают манипулировать бывшими партнерами.
 



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Источник: https://www.eg.ru/showbusiness/4561922-eks-muj-alsu-uhajivaet-za-20-letney-dochkoy-bogacha-104-02/
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