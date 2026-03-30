Скандальная российская балерина и известная поклонница Путина Анастасия Волочкова снова оказалась в центре внимания после появления на видео в нетрезвом состоянии, что вызвало шквал критики в сети и комментарий врача-нарколога. Пропагандистские СМИ сообщают , что известный психиатр и нарколог Василий Шуров дал нелестный прогноз для бывшей прима-балерины, которой сейчас 50 лет.

"Вона ж алкофрік. Хвороба настільки запущена. Якісь сильні заходи вживати щодо неї… Ніхто просто не буде зв'язуватися. Тому, звичайно, вона приречена. Питання лише часу. П'ятдесятиріччя їй відсвяткували? Ну, я вже не бачу її в 60-річному віці. Скільки їй вистачить здоров'я? Ну, поспостерігаємо", — заявив Шуров, оцінюючи стан Волочковой.

Инцидент произошел после того, как балерина появилась в ресторане на видео, опубликованном ее подругами. На ролике Волочкова сидит за столом с компанией, пьет просекко – свой любимый напиток – и выглядит бледной и дезориентированной. В своей речи она путает слова, заикается и вспоминает, что некая Кристина накормила ее листьями салата.

"Анастасия Волочкова вызвала бурные обсуждения своим состоянием на новом видео. Подружки балерины сняли ее в неприглядном виде на празднике и выложили в сеть. С такими друзьями и врагов не нужно", — пишут пропагандисты, комментируя опубликованный материал.

Комментаторы в соцсетях предположили, что приглашение Волочковой на день рождения могло носить провокационный характер, и ее состояние намеренно снимали для видео, которое станет предметом насмешек в сети. Некоторые отмечают, что подобные видео подчеркивают печальное состояние здоровья бывшей прима-балерины и демонстрируют опасную зависимость от алкоголя.

Ранее "Комментарии" уже писали , что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы Светлана Журова отметилась очередными заявлениями, повторяющими стереотипы российской пропаганды о якобы тяжелой жизни в Западной Европе. В комментарии для портала Sport24 она обвинила европейцев в "попрошайничестве", объясняя это высокими затратами на жилищно-коммунальные услуги.