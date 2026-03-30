logo_ukra

BTC/USD

67515

ETH/USD

2060.7

USD/UAH

43.8

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

НОВИНИ

Смерть Волочкової вже ніщо не відверне: фанатці Пуітна поставили страшний діагноз

Через серйозну хворобу Волочковій прогнозують життя менш як 10 років

30 березня 2026, 12:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Скандальна російська балерина та відома прихильниця Путіна Анастасія Волочкова знову опинилася у центрі уваги після появи на відео в нетверезому стані, що викликало шквал критики у мережі та коментар від лікаря-нарколога. Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що відомий психіатр і нарколог Василь Шуров дав невтішний прогноз для колишньої прима-балерини, якій зараз 50 років.

Фото: з відкритих джерел

"Вона ж алкофрік. Хвороба настільки запущена. Якісь сильні заходи вживати щодо неї… Ніхто просто не буде зв’язуватися. Тому, звичайно, вона приречена. Питання лише часу. П'ятдесятиріччя їй відсвяткували? Ну, я вже не бачу її в 60-річному віці. Скільки їй вистачить здоров'я? Ну, поспостерігаємо", — заявив Шуров, оцінюючи стан Волочкової. 

Інцидент стався після того, як балерина з’явилася у ресторані на відео, опублікованому її подругами. На ролику Волочкова сидить за столом з компанією, п’є просекко — свій улюблений напій — і виглядає блідою та дезорієнтованою. У своїй промові вона плутає слова, заїкається і згадує, що якась Христина нагодувала її листям салату.

"Анастасія Волочкова викликала бурхливі обговорення своїм станом на новому відео. Подружки балерини зняли її в непривабливому вигляді на святі і виклали в мережу. З такими друзями і ворогів не треба", — пишуть пропагандисти, коментуючи опублікований матеріал. 

Коментатори у соцмережах припустили, що запрошення Волочкової на день народження могло мати провокаційний характер, і її стан навмисно знімали для відео, яке стане предметом насмішок у мережі. Деякі наголошують, що подібні відео підкреслюють сумний стан здоров’я колишньої прима-балерини і демонструють небезпечну залежність від алкоголю.

Раніше "Коментарі" вже писали, що олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту та депутатка Державної думи Світлана Журова відзначилася черговими заявами, що повторюють стереотипи російської пропаганди про нібито важке життя у Західній Європі. У коментарі для порталу Sport24 вона звинуватила європейців у "жебракуванні", пояснюючи це високими витратами на житлово-комунальні послуги.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.eg.ru/showbusiness/5456082-zayavleno-o-zapushchennoy-bolezni-u-anastasii-volochkovoy-036-29/
Теги:

Новини

Всі новини