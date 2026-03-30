Скандальна російська балерина та відома прихильниця Путіна Анастасія Волочкова знову опинилася у центрі уваги після появи на відео в нетверезому стані, що викликало шквал критики у мережі та коментар від лікаря-нарколога. Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що відомий психіатр і нарколог Василь Шуров дав невтішний прогноз для колишньої прима-балерини, якій зараз 50 років.

Фото: з відкритих джерел

"Вона ж алкофрік. Хвороба настільки запущена. Якісь сильні заходи вживати щодо неї… Ніхто просто не буде зв’язуватися. Тому, звичайно, вона приречена. Питання лише часу. П'ятдесятиріччя їй відсвяткували? Ну, я вже не бачу її в 60-річному віці. Скільки їй вистачить здоров'я? Ну, поспостерігаємо", — заявив Шуров, оцінюючи стан Волочкової.

Інцидент стався після того, як балерина з’явилася у ресторані на відео, опублікованому її подругами. На ролику Волочкова сидить за столом з компанією, п’є просекко — свій улюблений напій — і виглядає блідою та дезорієнтованою. У своїй промові вона плутає слова, заїкається і згадує, що якась Христина нагодувала її листям салату.

"Анастасія Волочкова викликала бурхливі обговорення своїм станом на новому відео. Подружки балерини зняли її в непривабливому вигляді на святі і виклали в мережу. З такими друзями і ворогів не треба", — пишуть пропагандисти, коментуючи опублікований матеріал.

Коментатори у соцмережах припустили, що запрошення Волочкової на день народження могло мати провокаційний характер, і її стан навмисно знімали для відео, яке стане предметом насмішок у мережі. Деякі наголошують, що подібні відео підкреслюють сумний стан здоров’я колишньої прима-балерини і демонструють небезпечну залежність від алкоголю.

