Многие уверены, что певицы, актрисы, телеведущие и другие знаменитостями являются эталонами красоты. Для соответствующего образа они делают пластические операции, прибегают к помощи уколов красоты, а также наносят яркий макияж. Однако некоторые из селебрити не стесняются демонстрировать себя без косметики, чем доказывают, что натуральность всегда в тренде, пишет УНИАН.

СМИ показали, как украинские знаменитости выглядят без макияжа - фото из открытых источников

Тина Кароль

И хотя певица редко радует фанатов естественными фотографиями, поклонники часто пишут Тине лестные комментарии и забрасывают комплиментами в таких случаях.





Настя Каменских

Звезда часто выкладывает в социальные сети фотографии без косметики, поскольку, считают журналисты, скрывать ей совершенно нечего.





Виктория Смеюха

Звезда группы "НеАнгелы" Вика Смеюха тоже иногда показывает свою естественную внешность и яркую улыбку.





Надя Дорофеева

Знаменитость также не стесняется делиться фотографиями без макияжа. Она нередко выкладывает в Instagram подобные снимки, получая комплименты от поклонников.





Оля Полякова

Несмотря на то, что эпатажную исполнительницу чаще всего можно увидеть в ярких костюмах с эффектным макияжем, Полякова появляется в Сети и без косметики.





Ранее портал "Комментарии" писал, что 35-летняя российская модель и актриса Ирина Шейк сотрудничает с многими известными брендами и неоднократно снимается в рекламах. Недавно она стала звездой ролика модного бренда Alo, представив их новый продукт. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала рекламу, на которой позирует без косметики, красиво взмахивая своими роскошными волосами. Ирина Шейк снималась топлес, но прикрыла бюст рукой, продемонстрировав свою осиную талию и красивые бедра. Модель рекламирована новый бьюти-продукт бренда, который входит в линейку Alo Wellness.





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