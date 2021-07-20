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Главная Новости Звезды шоубизнес СМИ показали, как украинские знаменитости выглядят без макияжа (ФОТО)
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СМИ показали, как украинские знаменитости выглядят без макияжа (ФОТО)

Некоторые из селебрити не стесняются демонстрировать себя без косметики, чем доказывают, что натуральность всегда в тренде

сегодня, 19:45
Автор:

Елизавета Черных

Многие уверены, что певицы, актрисы, телеведущие и другие знаменитостями являются эталонами красоты. Для соответствующего образа они делают пластические операции, прибегают к помощи уколов красоты, а также наносят яркий макияж. Однако некоторые из селебрити не стесняются демонстрировать себя без косметики, чем доказывают, что натуральность всегда в тренде, пишет УНИАН. 

СМИ показали, как украинские знаменитости выглядят без макияжа (ФОТО)

СМИ показали, как украинские знаменитости выглядят без макияжа - фото из открытых источников

Тина Кароль 

И хотя певица редко радует фанатов естественными фотографиями, поклонники часто пишут Тине лестные комментарии и забрасывают комплиментами в таких случаях. 

СМИ показали, как украинские знаменитости выглядят без макияжа (ФОТО) - фото 2

Настя Каменских

Звезда часто выкладывает в социальные сети фотографии без косметики, поскольку, считают журналисты, скрывать ей совершенно нечего. 

СМИ показали, как украинские знаменитости выглядят без макияжа (ФОТО) - фото 3

Виктория Смеюха

Звезда группы "НеАнгелы" Вика Смеюха тоже иногда показывает свою естественную внешность и яркую улыбку. 

СМИ показали, как украинские знаменитости выглядят без макияжа (ФОТО) - фото 4

Надя Дорофеева

Знаменитость также не стесняется делиться фотографиями без макияжа. Она нередко выкладывает в Instagram подобные снимки, получая комплименты от поклонников. 

СМИ показали, как украинские знаменитости выглядят без макияжа (ФОТО) - фото 5

Оля Полякова

Несмотря на то, что эпатажную исполнительницу чаще всего можно увидеть в ярких костюмах с эффектным макияжем, Полякова появляется в Сети и без косметики. 

СМИ показали, как украинские знаменитости выглядят без макияжа (ФОТО) - фото 6

Ранее портал "Комментарии" писал, что 35-летняя российская модель и актриса Ирина Шейк сотрудничает с многими известными брендами и неоднократно снимается в рекламах. Недавно она стала звездой ролика модного бренда Alo, представив их новый продукт. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала рекламу, на которой позирует без косметики, красиво взмахивая своими роскошными волосами. Ирина Шейк снималась топлес, но прикрыла бюст рукой, продемонстрировав свою осиную талию и красивые бедра. Модель рекламирована новый бьюти-продукт бренда, который входит в линейку Alo Wellness.



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Источник: https://www.unian.net/lite/stars/ukrainskie-zvezdy-bez-makiyazha-foto-11488150.html
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Обусуждения

Влад

сегодня, 19:15

НІС по середині, ВУХА по бокам, що ще потрібно цим МУЖИКАМ...!!! Ми самі КРАСИВІ у світі АБЩЄ...!!!

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