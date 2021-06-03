Соблазнительная модель зарабатывает на сходстве с Кендалл Дженнер

Бразильская модель покоряет сердца пользователей своей красотой и сотрудничает с мировыми брендами. А частью этой успеха является поразительное сходство со звездой Кендалл Дженнер.21-летняя бразильянка Камила Луз успела поработать с такими журналами, как Marie Claire и Glamour, а также ежемесячно зарабатывает около 100 000 долларов в Инстаграм, передает Daily Star. А секретом не просто замечательная внешность, но и то, что девушка — почти копия супермодели Кендалл Дженнер, сестры Ким Кардашян.

Камила Луз (фото из открытых источников)

"Я вернулась в Бразилию несколько недель назад, и люди останавливались на улице, чтобы спросить, действительно ли я Кендалл Дженнер", — рассказывает девушка.

Сначала она смеялась над этим, но впоследствии привыкла к такому вниманию, ведь и во время работы за границей ее всегда сравнивали с Кендалл.





К слову, девушка имеет не только похожее лицо, но и параметры. Однако отмечает, что не стоит кого-то равняться, ведь каждое тело построено по-разному.

"Любая женщина может иметь формы Кендалл, уважая собственные естественные изгибы. Для этого нужно делать разумный выбор и выбирать здоровую версию себя", — объясняет модель.

К тому же, Камилла признается, что не пользовалась услугами пластических хирургов, а ее красота является подарком природы.

"Секрет идеального тела состоит в том, чтобы не употреблять много сахара, газированных и алкогольных напитков, а также фастфуда", — подчеркивает красавица.

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