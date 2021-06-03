Соблазнительная модель зарабатывает на сходстве с Кендалл Дженнер

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Ольга Чародий
Бразильская модель покоряет сердца пользователей своей красотой и сотрудничает с мировыми брендами. А частью этой успеха является поразительное сходство со звездой Кендалл Дженнер.21-летняя бразильянка Камила Луз успела поработать с такими журналами, как Marie Claire и Glamour, а также ежемесячно зарабатывает около 100 000 долларов в Инстаграм, передает Daily Star. А секретом не просто замечательная внешность, но и то, что девушка — почти копия супермодели Кендалл Дженнер, сестры Ким Кардашян.
Камила Луз (фото из открытых источников)
Сначала она смеялась над этим, но впоследствии привыкла к такому вниманию, ведь и во время работы за границей ее всегда сравнивали с Кендалл.
К слову, девушка имеет не только похожее лицо, но и
параметры. Однако отмечает, что не стоит кого-то равняться, ведь каждое тело
построено по-разному.
К тому же, Камилла признается, что не пользовалась услугами
пластических хирургов, а ее красота является подарком природы.
Как сообщали ранее популярная фитоняшка Тэмми Хемброу который раз убеждает социальную сеть, можно выглядеть роскошно и не комплексовать из-за отсутствия фильтров на фото. 27-летняя австралийская фитнес-модель Тэмми Хемброу активно ведет профиль в соцсети Инстаграм, где имеет более 12 миллионов поклонников.
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