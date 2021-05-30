Модель Тэмми Хемброу показала реальные формы в бикини

Популярная фитоняшка Тэмми Хемброу который раз убеждает социальную сеть, можно выглядеть роскошно и не комплексовать из-за отсутствия фильтров на фото.

Тэмми Хемброу (фото из открытых источников)





27-летняя австралийская фитнес-модель Тэмми Хемброу активно ведет профиль в соцсети Инстаграм, где имеет более 12 миллионов поклонников. А все потому, что девушка активно занимается спортом, а также делится с поклонниками кадрами из своих обычных будней. Чаще всего в профиле можно увидеть пикантные снимки в спортивной форме и в бикини.





И новые кадры это подтверждают, ведь на них Тэмми позирует в крохотном желтом купальнике у бассейна. Несмотря на то, что иногда звезду подозревают в использовании фотошопа, на свежих фото можно увидеть, что она совсем не скрывает свое реальное тело. И это не мешает ей иметь невероятный вид.

Как сообщали ранее Тэмми Хемброу время от времени приковывает внимание своих фанатов красивыми фотографиями, радуя их роскошными фото в белье. На своей странице блондинка рассказывает, как заботится о своем теле, мотивирует заниматься спортом и просто делится яркими фотографиями из своей жизни. Девушка очень позитивная и любит рассказывать о любви к спорту и здоровому образу жизни. Недавно красавица поделилась серией кадров, на которых раздевается. Трудно не заметить стройные формы девушки, которой очень подходит розовый цвет. Конечно, фанаты не могли не засыпать Хемброу комплиментами, ведь она всегда готова к лету и пикантным образам.

Ранее мы сообщали, что известный актер, звезда "Лиги справедливости" Бен Аффлек снова пополнил ряды холостяков. Его бросила "девушка Бонда" Ана де Армас.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!