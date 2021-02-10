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Главная Новости Звезды шоубизнес Соломия Витвицкая шокировала новостью о разводе
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Соломия Витвицкая шокировала новостью о разводе

Как выяснилось, больше года супруги пытались спасти брак, посещая семейного психолога, однако терапия не помогла.

сегодня, 05:00
Автор:

Ольга Чародий

Известная украинская телеведущая призналась, что они с мужем развелись в декабре минувшего года. По словам Соломии, проблемы в отношениях с режиссером Владом Кочатковым, с которым они прожили вместе более 8 лет, появились еще год назад.

Соломия Витвицкая шокировала новостью о разводе

Соломия Витвицкая (фото из открытых источников)

В начале ведущая заявила, что не будет давать комментарии относительно распада семейного союза, однако позже все же дала некоторые пояснения. В частности, она рассказала, что решение о разводе было принято полгода назад, поэтому эмоции от разрыва уже улеглись.

Сперва семья пыталась спасти брак, супруги консультировались у семейного психолога, однако терапия не дала результатов. Ведущая сообщила, что переехала от мужа еще в сентябре, он заботливо помогал перевезти вещи. Витвицкая подчеркнула, что на данный момент полностью отпустила супруга.

Напомним, 29-летняя популярная актриса, звезда фильмов "Нерв" и "Ми-Миллеры" Эмма Робертс впервые стала мамой. На свет появился ее сын, которого они с возлюбленным назвали Родс. По словам инсайдера, роды знаменитости прошли еще 27 декабря в одной из больниц Лос-Анджелеса. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо, но актриса не спешит делиться с поклонниками такой радостной новостью.

Слухи о беременности знаменитости начали распространяться в прессе еще в июле, но официально подтвердить и показать свой округлившийся животик Эмма решилась только в конце августа. Отцом ребенка стал 35-летний актер Гаррет Гедлунд, с которым звезда "Нерва" встречается уже больше года. Поначалу между ними была только дружба, но вскоре она переросла в любовь, а теперь и в семью. 




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Источник: https://tsn.ua/
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