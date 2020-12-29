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Известная голливудская актриса впервые стала мамой

Актриса и малыш чувствуют себя хорошо

сегодня, 09:35
Автор:

Светлана Шкурупий

29-летняя популярная актриса, звезда фильмов "Нерв" и "Ми-Миллеры" Эмма Робертс впервые стала мамой. На свет появился ее сын, которого они с возлюбленным назвали Родс.

Известная голливудская актриса впервые стала мамой

Эмма Робертс (фото из открытых источников)

По словам инсайдера, роды знаменитости прошли еще 27 декабря в одной из больниц Лос-Анджелеса. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо, но актриса не спешит делиться с поклонниками такой радостной новостью.

Слухи о беременности знаменитости начали распространяться в прессе еще в июле, но официально подтвердить и показать свой округлившийся животик Эмма решилась только в конце августа. Отцом ребенка стал 35-летний актер Гаррет Гедлунд, с которым звезда "Нерва" встречается уже больше года. Поначалу между ними была только дружба, но вскоре она переросла в любовь, а теперь и в семью. 

Напомним, Эмма Робертс, будучи уже беременной, в одном из интервью призналась, что еще в подростковом возрасте ей поставили диагноз эндометриоз — гинекологическое заболевание, которое может привести к выкидышам и стать причиной бесплодия. Актрисе даже пришлось заморозить свои яйцеклетки, на всякий случай, и она была взволнована этой проблемой. Но по словам Эммы, как только она отпустила ситуацию и перестала думать о своей фертильности, у нее получилось забеременеть.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в начале декабре 2020 года второго малыша родила известная актриса Кэндис Аккола, которую большинство зрителей знают по роли Кэролайн Форбс в популярном телесериале "Дневники вампира". У знаменитости родилась дочь, которую они с мужем назвали Джозефина. И мама, и малышка чувствуют себя прекрасно.


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Источник: https://www.eonline.com/news/1214269/emma-roberts-gives-birth-welcomes-first-baby-with-garrett-hedlund
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