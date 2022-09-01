Соловьев с истерикой набросился на Пугачеву из-за ее возвращения в Россию: певица ответила

Как передает портал "Комментарии", вырвавшийся на первое место в условном рейтинге главных пропагандистов Кремля телеведущий Владимир Соловьёв не находит себе покоя из-за возвращения в Россию певицы Аллы Пугачёвой. Так пропагандист в одной из своих передач заявил, что звезда вернулась в Россию, потому что у неё деньги закончились и теперь надо бы внести ясность относительно войны в Украине.

Алла Пугачева. Фото: из открытых источников

Соловьёв отметил, что Пугачёва объяснила свое возращение на Родину, как то, что ей нужно устраивать детей в школу. Вот только Соловьев считает такое объяснение звезды обманом, с чем он не готов мириться, потому что истинная причина возвращения Пугачевой, уверен телеведущий, совсем в другом.

Пропагандист возмутился тем, что Пугачёва никак не реагирует на то, что заявляет её муж – известный телеведущий и пародист Максим Галкин.

Владимир Соловьев, апеллируя к россиянам, заявил, что те не должны молча наблюдать за тем, как вернулась Пугачёва, люди должны требовать от певицы, чтобы та объяснила всё как есть, чтобы внесла порядок в головах россиян и ответила за своё поведение и за сказанное её мужем.

Примадонна не стала молчать и отреагировала на сказанное Соловьёвым, хоть и весьма галантно, написав на своей странице в Instagram, что ей жаль Владимира.

"Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства", — лаконично написала Пугачева.

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