Соня Плакидюк рассказала забавную историю встречи со своим котом 11 лет назад

Кота Соня Плакидюк получила в подарок от родителей на свое 20-летие. Об этом фешн-фотограф и эксперт шоу "Супер- и Топ-модель по-украински" (Новый канал) рассказала "Комментариям".

"Я часто называю себя "Киця-мациця" и даже выпустила капсульную коллекцию свитшотов и футболок с таким принтом. Все это неспроста, ведь я – большая любительница котов и всего, что с ними связано", - рассказала звезда.

У девушки есть прелестный мейн-кун Бон-Бон (которого она часто зовет Бося) – ему в октябре исполнится 12 лет.

"Бося был подарком от родителей на мое 20-летие. Мама нашла его в одном из питомников, забронировала для меня, но ничего об этом не сказала. Хотела, чтобы я выбрала того кота, который западет мне в душу, - вспоминает Соня Плакидюк. - Помню, как сейчас: там был рыженький мейн-кун, черный и кремовый. Когда рыженький, то есть Бося, залез на меня и грызнул, я поняла – надо брать! Так что мамины догадки оправдались".

Напомним, певица Настя Каменских поделилась умилительным видео с новорожденными малышами ее собаки.

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