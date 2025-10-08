Соведущие актрисы Дрю Бэрримор понюхали ее ноги в прямом эфире (ФОТО, ВИДЕО)

50-летняя актриса Дрю Бэрримор и ведущая "Шоу Дрю Бэрримор" вместе с соведущими Санни Андерсон и Россом Мэтьюзом решила "поставить галочку во главе с чистотой" и обсудить уход за ногами, пишет PEOPLE.

Соведущие актрисы Дрю Бэрримор понюхали ее ноги в прямом эфире

Во время выступления, и прежде чем Андерсон подняла вопрос о том, как эксперты по уходу за ногами "умоляют людей приоритетно мыть ноги", она сказала Бэрримор, что ее ноги пахли "божественно" после того, как почувствовала их запах в прошлом году.

Конечно, Бэрримор хотела еще раз это подтвердить.

"У Дрю не вонючие ноги. Она как девушка, которая хорошо пахнет", – сказал 46-летний Мэтьюз, когда Берримор вытащила ногу из-под стола и сама понюхала ее. Через мгновение 50-летняя Андерсон решила "проверить еще раз" и наклонилась с головой. Затем Мэтьюз встал со своего места и сделал то же самое.

"Здесь пахнет ничем", – сказал Андерсон, прежде чем Бэрримор повторила: "Там вообще нет никакого запаха. И поверьте, у меня есть другие проблемы. Никто не избегает проблем".

После теста на обоняние Андерсон разрешил аудитории высказать свое мнение о том, как часто они моют ноги после разговора о предполагаемом репортаже журнала Self за 2019 год. Очевидно, 87% зрителей Barrymore в зале сказали, что моют ноги ежедневно, тогда как 10% сказали, что моют ноги еженедельно, 1% сказали, что моют их раз в месяц, а еще 2% сказали, что их никогда не моют.

Затем Бэрримор попросила свою аудиторию взять на себя ответственность и поднять руки, если они никогда не моют ноги, прежде чем женщина по имени Энни защитила ее выбор.

"Я принимаю душ, и те несколько раз, когда пытался намылить ноги, чуть не умер, поскользнулся и упал", – пошутил ведущий.

Это не первый случай, когда Бэрримор совершила откровение, связанное со стопами. В 2019 году во время съемок шоу "Позднее шоу" со Стивеном Колбертом актриса поделилась своим талантом "подбирать вещи ногами", назвав свою ногу "лишней рукой". Колберт бросил на землю несколько леденцов от кашля, и оба сняли обувь, пытаясь их поднять.

"Особенно, когда у тебя есть дети", – сказала Бэрримор о своем мастерстве. "Знаешь, у тебя в одной руке ребенок, а в другой телефон тебе никогда не удастся не подойти и не схватить эту Ricola [ногой]".

"Они именно тогда, когда мне нужна дополнительная помощь", – добавила она.

