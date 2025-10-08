Співведучі акторки Дрю Беррімор понюхали її ноги в прямому ефірі (ФОТО, ВІДЕО)

50-річна акторка Дрю Берімор та ведуча "Шоу Дрю Беррімор" разом зі співведучими Санні Андерсон та Россом Метьюзом вирішила "поставити галочку на чолі з чистотою" та обговорити догляд за ногами, пише PEOPLE.

Співведучі акторки Дрю Беррімор понюхали її ноги в прямому ефірі

Під час виступу, і перш ніж Андерсон порушила питання про те, як експерти з догляду за ногами "благають людей пріоритетно мити ноги", вона сказала Беррімор, що її ноги пахли "божественно" після того, як відчула їх запах минулого року.

Звичайно, Беррімор хотіла ще раз це підтвердити.

"У Дрю не смердючі ноги. Вона як дівчина, яка добре пахне", – сказав 46-річний Метьюз, коли Беррімор витягла ногу з-під столу та сама її понюхала. Через мить 50-річна Андерсон вирішила "перевірити ще раз" і нахилилася з головою. Потім Метьюз встав зі свого місця і зробив те саме.

"Тут пахне нічим", – сказав Андерсон, перш ніж Беррімор повторила: "Там взагалі немає жодного запаху. І повірте, у мене є інші проблеми. Ніхто не уникає проблем".

Після тесту на нюх Андерсон дозволив аудиторії висловити свою думку щодо того, як часто вони миють ноги, після розмови про ймовірний репортаж журналу Self за 2019 рік. Очевидно, 87% глядачів Barrymore у залі сказали, що миють ноги щодня, тоді як 10% сказали, що миють ноги щотижня, 1% сказали, що миють їх раз на місяць, а ще 2% сказали, що ніколи їх не миють.

Потім Беррімор попросила свою аудиторію взяти на себе відповідальність і підняти руки, якщо вони ніколи не миють ноги, перш ніж жінка на ім'я Енні захистила її вибір.

"Я приймаю душ, і ті кілька разів, коли намагався намилити ноги, мало не помер, послизнувся та впав", – пожартував у відповідь ведучий.

Це не перший випадок, коли Беррімор зробила одкровення, пов'язане зі стопами. У 2019 році під час зйомок шоу "Пізнє шоу" зі Стівеном Колбертом акторка поділилася своїм талантом "підбирати речі ногами", назвавши свою ногу "зайвою рукою". Колберт кинув на землю кількальодяників від кашлю, і обидва зняли взуття, намагаючись їх підняти.

"Особливо, коли у тебе є діти", – сказала Беррімор про свою майстерність. "Знаєш, у тебе в одній руці дитина, а в іншій телефон, тобі ніколи не вдасться не підійти та не схопити цю Ricola [ногою]".

"Вони саме тоді, коли мені потрібна додаткова допомога", – додала вона.

