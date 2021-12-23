Стали известны гонорары украинских артистов на Новый год

Перед новогодними праздниками отечественный шоу-бизнес начинает оживать и выходить из застойной ситуации, связанной с пандемией. Украинцы хотят видеть выступления артистов. Российским исполнителям запретили гастроли, так же непросто организовать выступления зарубежных звезд. Поэтому такая ситуация в пользу украинских исполнителей, сразу поднявших гонорары на свои концерты на Новый год. Об этом сообщает "Страна", которая пишет о том, какими будут расценки звезд за выступление в предпраздничные дни.

Светлана Лобода (фото из открытых источников)

Как отмечает владелец ивент-агентства, сейчас клиенты хотят видеть на собственных корпоративах новых участников разных талант-шоу. Волна популярности сейчас у Wellboy, который уже увеличил собственный гонорар до 10 тысяч долларов за выступление.

Так Антон Вельбой, участник 10 сезона шоу "Х-фактор" через некоторое время после финала проекта организовал собственное активное сотрудничество с продюсером Юрием Бардашем. Теперь песни "Гуси" и "Вишни" максимально раскручены и звучат повсюду.

Важно, что за 45-минутную программу Monatik поставил гонорар 35 тысяч долларов. Так же оценивает свое творчество по заказу Макс Барских. Еще один украинский исполнитель Иван Дорн оценил свою новогоднюю концертную программу в 30 тысяч зеленых.

Уже известные нашим соотечественникам артисты как Верка Сердючка, MARUV, Оля Полякова и Тина Кароль установили таксу за новогодний концерт в 25 тысяч долларов. За 20 тысяч зеленых вам будут петь и желать счастливого нового года Надя Дорофееева, Бумбокс и группа Потапа MOZGI.

Другая творческая группа The Hardkiss оценивает сейчас свое выступление в 15 тысяч долларов, "ВВ" обойдется фанатам в 12 тысяч зеленых. Onuka, Джамала, "Без ограничений" и KAZKA так же выступят на вашем новогоднем празднике за 10 тысяч долларов.

По обнародованной информации российских менеджеров, организующих выступления звезд, новогодний концерт Светланы Лободы может стоить не бедным заказчикам рекордные 300 тысяч зеленых. Другая известная украинская исполнительница Ани Лорак обнародовала меньший гонорар – от 100 тысяч зеленых.

Напомним, что в "Комментарии" сообщается, что опубликовано список самых высокооплачиваемых голливудских актеров.

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