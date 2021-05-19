Стали известны имена первых финалистов конкурса Евровидение-2021

В Роттердаме завершился первый полуфинал конкурса "Евровидение-2021". С 16 участников, которые представили свои страны на сцене Ahoy Arena, в финал прошли 10. Так, в гранд-финале музыкальной первенства, который состоится 22 мая, примут участие представители следующих стран: Литва, Россия, Швеция, Кипр, Норвегия, Бельгия, Израиль, Азербайджан, Украина и Мальта.

Евровидение-2021 (фото из открытых источников)

В финале "Евровидения" примут участие 26 участников. По 10 из полуфиналов и представители "большой пятерки" — Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции, а также страны, принимающей в этом году конкурс — Нидерланды.

оронавирусная пандемия перечеркнула множество планов у большинства любителей бывать на концертах любимых исполнителей или музыкальных фестивалях. Вероятно, именно поэтому с таким нетерпением большинство европейцев (и не только) ждут главное песенное событие весны-2021 — очередное "Евровидение". Как сообщает "24 канал", за выступлением участников первого полуфинала конкурса желающие смогут понаблюдать уже во вторник, 18 мая.

Как сообщали ранее к

Грандиозное шоу, которое обещают организаторы, в этом году готовят Нидерланды. Участники из 39 стран расположились в Роттердаме и на протяжении нескольких последних недель отчаянно готовятся к основному выступлению, дабы понравиться даже самому капризному зрителю. Отметим, что это музыкальное событие юбилейное — исполнители выйдут на сцену "Евровидения" уже в 65 раз. В Украине транслировать грандиозные концерты, как и прежде, будут два телеканала — "UA: Перший" и "СТБ". Начало шоу запланировано на 22:00 по киевскому времени. Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая, а финал, когда будет объявлен следующий победитель "Евровидения", пройдет уже в эту субботу, 22 мая.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!