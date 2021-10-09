Стало известно, где и когда проведут "Евровидение-2022"

Как выяснилось, 66-й песенный конкурс "Евровидение" в 2022 году пройдет в Турине. Об этом сообщили на сайте конкурса. В этом году 66-й международный песенный конкурс "Евровидение-2022" проведут в Италии благодаря победе рок-группы Måneskin.

Евровидение (фото из открытых источников)





За возможность провести "Евровидение" в 2022 году соревновались сразу несколько итальянских городов (в частности, Милан, Болонья, Пезаро, Римини и другие). В конце концов, победив 16 конкурентов, право на проведение конкурса получил Турин. Мероприятие состоится на арене PalaOlimpico.

"Как мы увидели во время зимних Олимпийских игр 2006 года, PalaOlimpico превосходит все требования, необходимые для проведения глобального мероприятия такого масштаба, и мы были очень впечатлены энтузиазмом и преданностью города Турин", — сказал супервайзер.





Напомним, "Евровидение" остается одним из главных культурно-массовых событий этого мая. Украинцы вместе с остальными пристально следили за происходящим на сцене в Нидерландах. "Комментарии" предлагают краткий экскурс в историю Украины на "Евровидении". Отечественные исполнители защищают честь страны на музыкальных подмостках, начиная с 2003 года. За это время мы лишь дважды отказались от участия в конкурсе — в 2015 и 2019 годах — по разным причинам (но неизменно связанным с РФ — ред.), но еще ни разу не "пролетели" мимо финала. Победа покорилась украинцам дважды, как и второе место. Евровиденская "бронза" Украине досталась лишь однажды.





Известный своим мощным голосом Александр Пономарев был первопроходцем от Украины на "Евровидении". Несмотря на "пробный" приезд, исполнитель смог сразу же прорваться в финал конкурса. Однако первая десятка мест, к сожалению, ему не покорилась. С композицией "Hasta la vista" и весьма экстравагантным номером Пономарев добрался до 14 места.







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