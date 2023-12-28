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Стало известно, кто инициировал атаку на "голую вечеринку" в Москве

Российским представителям шоу-бизнеса пришлось извиняться за "голую вечеринку"

28 декабря 2023, 23:40
Автор:
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Марьян Ощановский
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За травлей российских поп-звезд, участвовавших в московской "голой вечеринке" тревел-блогерки Насти Ивлеевой, стоят люди из Кремля. Об этом со ссылкой на собственные источники в российском правительстве, Государственной Думе и администрации президента РФ сообщило издание The Moscow Times, передает портал "Комментарии".

Стало известно, кто инициировал атаку на "голую вечеринку" в Москве

"Голую вечеринку" в Москве организовала блогерша Ивлеева. Фото из открытых источников

По информации издания, преследование представителей российского шоу-бизнеса за участие в голой вечеринке Ивлеевой началось по команде из администрации президента Владимира Путина. Издание отмечает, что инициировали гонение поп-звезд российские силовики.

The Moscow Times со ссылкой на собственные источники пишет, что Кремле считают выгодным предложить россиянам направить накопленный в обществе негатив на светских персонажей".

Как отметил собеседник издания, преследование участников "голой вечеринки" позволило переключить внимание россиян и отвлечь их гнев от российских властей, направив его на "жадных звезд".

The Moscow Times отмечает, что соответствующую информацию изданию подтвердили сразу три источника — действующий сотрудник правительства России, человек, приближенный к Кремлю, и источник в руководстве Госдумы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в столице России закрыли ночной клуб Mutabor, где проходила "голая вечеринка" с участием известных представителей российского шоу-бизнеса, которую организовала тревел-блогерка Настя Ивлеева. Клуб опечатали сотрудники Роспотребнадзора и правоохранительных органов после того, как там проходила "голая вечеринка", где, в частности, были певец Филипп Киркоров и телеведущая Ксения Собчак.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/18069
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