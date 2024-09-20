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"Страшные вещи": бывшая певица из Украины рассказала о своем здоровье (ФОТО)

Седокова заныла после развода

20 сентября 2024, 22:55
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Автор:
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Лиля Воробьева

Российская певица Анна Седокова, родом из Киева, но выбравшая жить в России после начала войны, поделилась в соцсетях своими переживаниями из-за нападения аллергии. По ее словам, заболевание обострилось на фоне стресса, вызванного разводом с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, с которым она была вместе с 2019 года.

"Страшные вещи": бывшая певица из Украины рассказала о своем здоровье (ФОТО)

Анна Седокова (фото из открытых источников)

На своей странице Седокова показала, как ее кожа выглядит после приступа, и отметила, что уже длительное время страдает аллергическими реакциями.

"Я пообещала себе беречь себя и избегать стресса, потому что мое тело сразу реагирует на нервные ситуации. Начинается отек Квинке и другие неприятные симптомы. Но нельзя предсказать будущее. Вчера я пережила сильный стресс, и сегодня вернулась крапивница. Я постараюсь это преодолеть. Обещаю", — написала она.

"Я в этой жизни дала себе обещание беречь себя и пытаться избегать конфликтов и каких-либо нервных потрясений. Потому что мое тело мгновенно реагирует на любую нервную ситуацию. Начинается отек Квинке и дальше страшные вещи. Но, к сожалению, мы не можем знать наше будущее. Вчера я пережила колоссальный стресс.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица слегла перед концертом. Российская певица Любовь Успенская, известная своей поддержкой полномасштабного вторжения РФ в Украину, сообщила о своем плохом самочувствии, но, несмотря на это, решила отменить свое выступление. На своей странице в соцсетях Успенская рассказала, что стилисты собирали ее на концерт прямо в постели, пока она пыталась прийти в себя от головной боли.



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