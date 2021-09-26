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Сыну Елизаветы II вручили исковые документы по делу о сексуальном насилии

Сына британской королевы принца Эндрю обвиняют в сексуальном насилии

сегодня, 18:39
Автор:

Ольга Чародий

Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю получил юридические документы по делу о сексуальном насилии. Об этом сообщает американский канал CNN.

Сыну Елизаветы II вручили исковые документы по делу о сексуальном насилии

Принц Эндрю - фото из открытых источников


В документах суда США, которые оказались в распоряжении CNN, отмечается, что юридические документы были доставлены адвокату герцога Эндрю Бреттлеру (адвокатская фирма Lavely and Singer) в Лос-Анджелесе. По данным международного агентства Reuters, принц Эндрю согласился принять иск, но должен ответить до 29 октября. 


Сына британской королевы принца Эндрю обвиняют в сексуальном насилии в отношении Вирджинии Робертс Джуффре. Потерпевшая говорит, что нападения произошли в Лондоне, Нью-Йорке и на Виргинских островах США. При этом принц Эндрю вроде знал, что она была несовершеннолетней. Их познакомил уже покойный американский финансист Джеффри Эпштейн, когда ей было 17 лет (это произошло около 20 лет назад).


Напомним, американский невролог Эрик Хазелтайн в ходе нескольких исследований выяснил, что на сексуальное влечение человека влияет множество бессознательных факторов, одним из которых является запах тела. Специалист отметил, что важную роль в этом процессе играет симметрия тела и лица, ведь с ее помощью можно определить "хорошие" гены, а также запах партнера. Опираясь на свои исследования, ученый подчеркнул, что по запаху и визуальным сигналам женщина способна предположить, как выглядит мужчина, и даже определить некоторые черты его характера.


Результаты эксперимента показали, что женщины, ориентируясь на сигналы, действующие на бессознательном уровне, выбирали футболки с запахом тех мужчин, которые имели наиболее симметричные черты лица. К слову, ранее американские ученые проводили похожее исследование, доказывающее, что женщины более приятным считают запах тех мужчин, которые употребляют много овощей и фруктов. Исследователи предположили, что такая избирательность связана с подсознательным стремлением женщины выбрать себе здорового партнера. 


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/09/21/us/prince-andrew-us-lawyer-served-sexual-assault-intl/index.html?utm_term=1632493004644439db18127a2&utm_source=cnn_Royal+News+Sept+24&utm_medium=email&bt_ee=mcPEHnKCVHanQKiBXr8mw7fQ%2F%2BE%2B3lXUHmqImoliSyc3aGnqXjvJGmKpJ
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