Работа как у Трампа лучше попы, как у Ким: Канье Уэст заговорил о разводе с Кардашьян

Популярный рэпер Канье Уэст после своего заявления о том, что готов баллотироваться в качестве кандидата на президентских выборах в США, стал более откровенно общаться с поклонниками через Twitter. Среди последних записей музыканта оказалась такая, что рассказала о его готовности развестись с не менее звездной супругой Ким Кардашьян, с которой он прожил в браке более шести лет.

Так он опубликовал пост, где указал, что уже два года подумывает о разводе с женой, поскольку подозревает ее в неверности. Впрочем, публикация была в скором времени удалена, но "осадочек остался".

"Я стараюсь расстаться с тех пор, как Ким виделась с Миком Миллом в номере Waldorf для обсуждения тюремной реформы", - написал Канье Уэст, подразумевая инцидент, который произошел в ноябре 2018 года.

Тогда Ким Кардашян вместе с 33-летним Миллом выступала на саммите уголовного правосудия в Лос-Анджелесе. Однако звезды встретились и для разговора в номере отеля Waldorf Astoria Beverly Hills, что не на шутку возмутило Канье Уэста.

"Если рэпер Мик вел себя должным образом, то Ким "перешла черту", - обозначил тогда ревнивый муж.

Отметим, что после резонансного заявления Канье Уэста о готовности баллотироваться на пост президента США, он сообщал несколько ошеломляющие вещи на публику: например, как плакал и страдал, когда Кардашьян призналась, что хочет сделать аборт.

Саму певицу и ее мать это все заметно возмущает и, в связи с таким поведением, они хотели отправить его на лечение. Ким Кардашьян утверждает, что супруг нуждается в помощи психиатра, так как страдает от маниакального биполярного расстройства, а решение баллотироваться в президенты США связывают с обострением болезни.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал мнение эксперта о горячей конкуренции между Джо Байденом и Дональдом Трампом за президентское кресло.

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