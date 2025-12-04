Такого цинизма по отношению к детям трудно представить: Осадчая шокировала заявление. о поступке Лободы

logo

Телеведущая поделилась подробностями события, не попавшего в эфир

4 декабря 2025, 15:55
Автор:
Клименко Елена

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая поделилась впечатляющей историей о том, как певица Светлана Лобода пыталась изменить порядок выступлений в финале шоу "Голос. Дети". По словам Осадчей, инцидент произошел во время первого сезона проекта, когда Лобода была тренером, а самая ведущая курировала эфир.

В своем Instagram Осадчая рассказала, что Лобода хотела, чтобы ее подопечный выступал последним, ведь, по ее мнению, это повышало шансы на победу и оставляло более яркое впечатление у зрителей. Однако финальный номер должен был исполняться участником команды Олега Скрипки, лидера группы "Вопли Видоплясова". Не соглашаясь с решением, Лобода пошла на радикальный шаг — она закрылась в туалете и отказывалась выходить на сцену.

"Финал первого сезона" Голос. Дети" имел трех финалистов, а тренерами были Олег Скрипка, Светлана Лобода и Тина Кароль. Последней выступала девочка из команды Скрипки, но Лобода решила, что именно она должна закрывать шоу. И вместо того, чтобы следовать сценарию, закрылась в туалете и не выходила", — вспоминает Осадчая.

В конце концов Лобода добилась своего: она выступила последней, но это не принесло ей победы. В финале первое место завоевала подопечная Олега Скрипки — Анна Ткач. Подопечный Лободы остался на третьем месте, показав, что тактика знаменитости оказалась неэффективной.

"Она таки выступила последней, считая, что так ее больше запомнят и повысятся шансы на победу. Но победила Аня Ткач из команды Скрипки. Следовательно, избранная стратегия не сработала", — подчеркнула ведущая.

Как уже писали "Комментарии", известная певица Светлана Лобода серьезно подошла к изучению украинского языка. После многих лет жизни и творческой деятельности в России, где она находилась вплоть до начала полномасштабного вторжения, Лобода решила радикально изменить жизненные приоритеты. Проживая в Европе с двумя дочерьми, 13-летней Евангелиной и 6-летней Тильдой, Светлана теперь каждый день практикует украинский, переходя на нее в общении и досуге.



