Популярный российский блогер и обладатель многомиллионной аудитории в TikTok Даня Милохин спровоцировал новую волну обсуждений в сети своим последним видео. Юноша появился в кадре в традиционных украинских одеждах — вышитой рубашке.

Российский блогер Даня Милохин

Для своего нового ролика тик-токер избрал динамичный народный танец. Под звуки известной композиции "Ти ж мене підманула" Милохин продемонстрировал собственную интерпретацию гопака, что вызвало неоднозначную реакцию как среди его поклонников, так и среди случайных зрителей.

Видео быстро разлетелось пабликами, снова подняв вопрос об уместности использования национальных символов блогерами из страны-агрессорки ради хайпа и просмотров. Сама звезда соцсетей пока не прокомментировала мотивы создания такого контента.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в столице страны-агрессорки очередной беспилотник стал причиной беспокойства для местных медиаперсон. В этот раз под удар попал дом известного российского блогера Михаила Литвина, расположенный в Москве.

Несмотря на прямое попадание и реальную опасность, реакция блогера оказалась предсказуемой для сторонников путинского режима. Вместо призывов к прекращению боевых действий и осознанию последствий агрессии РФ Литвин ограничился очередной пропагандистской фразой.