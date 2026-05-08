Танці у вишиванці: тікток-зірка Даня Мілохін здивував мережу виконанням гопака
Танці у вишиванці: тікток-зірка Даня Мілохін здивував мережу виконанням гопака

Епатаж чи зміна іміджу? Даня Мілохін опублікував відео у вишиванці під «Ти ж мене підманула»

8 травня 2026, 23:52
Недилько Ксения

Популярний російський блогер та володар багатомільйонної аудиторії в TikTok Даня Мілохін спровокував нову хвилю обговорень у мережі своїм останнім відео. Юнак з’явився в кадрі у традиційному українському вбранні — вишитій сорочці.

Танці у вишиванці: тікток-зірка Даня Мілохін здивував мережу виконанням гопака

Російський блогер Даня Мілохін

Для свого нового ролика тік-токер обрав динамічний народний танець. Під звуки відомої композиції "Ти ж мене підманула" Мілохін продемонстрував власну інтерпретацію гопака, що викликало неоднозначну реакцію як серед його прихильників, так і серед випадкових глядачів.

Відео швидко розлетілося пабліками, знову піднявши питання про доречність використання національних символів блогерами з країни-агресорки заради хайпу та переглядів. Сама зірка соцмереж наразі не прокоментувала мотиви створення такого контенту.

                                                                                                                                                                                                                

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у столиці країни-агресорки черговий безпілотник став причиною неспокою для місцевих медіаперсон. Цього разу під удар потрапив будинок відомого російського блогера Михайла Литвина, розташований у Москві.

Попри пряме влучання та реальну небезпеку, реакція блогера виявилася передбачуваною для прихильників путінського режиму. Замість закликів до припинення бойових дій та усвідомлення наслідків агресії РФ, Литвин обмежився черговою пропагандистською фразою.                                                                                     



