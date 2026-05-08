Танці у вишиванці: тікток-зірка Даня Мілохін здивував мережу виконанням гопака

Популярний російський блогер та володар багатомільйонної аудиторії в TikTok Даня Мілохін спровокував нову хвилю обговорень у мережі своїм останнім відео. Юнак з’явився в кадрі у традиційному українському вбранні — вишитій сорочці.

Російський блогер Даня Мілохін

Для свого нового ролика тік-токер обрав динамічний народний танець. Під звуки відомої композиції "Ти ж мене підманула" Мілохін продемонстрував власну інтерпретацію гопака, що викликало неоднозначну реакцію як серед його прихильників, так і серед випадкових глядачів.

Відео швидко розлетілося пабліками, знову піднявши питання про доречність використання національних символів блогерами з країни-агресорки заради хайпу та переглядів. Сама зірка соцмереж наразі не прокоментувала мотиви створення такого контенту.

